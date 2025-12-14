पुण्यातून जाणारी पाच विमाने रद्द
पुणे, ता. १४ ः पुणे विमानतळावरून रविवारी १०४ विमानांची वाहतूक झाली, तर १० विमानांची उड्डाणे रद्द झाली. रद्द झालेल्या विमानांमध्ये पुणे ते दिल्ली मार्गावरच्या दोन, तर पुण्याहून चेन्नई, बंगळूर, वाराणसी या शहरांना जाणाऱ्या प्रत्येकी एक विमानाचा समावेश होता. ही विमाने पुण्यात दाखल झालीच नसल्याने पुण्याहून उड्डाणे रद्द झाली. पुणे विमानतळावर येणारी पाच व जाणारी पाच मिळून अशा १० विमानांची उड्डाणे रद्द झाली.
दरम्यान, पुणे विमानतळ प्रशासनाने टर्मिनल व्यवस्थापन केले आहे. टर्मिनलमधील कामकाज पूर्णपणे सुरळीत सुरू असून, चेक-इन, सुरक्षा तपासणी, बोर्डिंग आणि आगमन प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होत आहे. विमानतळावर प्रवाशांना कोणत्याही ठिकाणी गर्दीचा सामना करावा लागत नाही. प्रवाशांच्या सोयीसाठी टर्मिनल, सुरक्षा, स्वच्छता आणि विमानतळाच्या आतील बाजूमधील सेवेत पुरेसे मनुष्यबळ वापरले जात आहे. सर्व विमानांचे पार्किंग बे उपलब्ध असून, एअरसाइडची प्रणाली पूर्णपणे व्यवस्थित आहेत.
पुणे विमानतळ सध्या सर्वोत्तम क्षमतेने कार्यरत आहे. प्रवाशांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी सतत देखरेख सुरू आहे.
- संतोष ढोके, विमानतळ संचालक, पुणे
