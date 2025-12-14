गणेश बिडकर यांच्या कार्य अहवालाचे प्रकाशन
पुणे, ता. १४ ः पुणे महापालिकेचे माजी सभागृह नेते आणि भाजपचे पुणे महापालिका निवडणूक प्रमुख गणेश बिडकर यांच्या कार्य अहवाल प्रकाशनाचा कार्यक्रम शहर कार्यालयात आज पार पडला. शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांच्या हस्ते आणि पक्षाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते उद्धव मराठे यांच्या उपस्थितीत प्रकाशन करण्यात आले.
गेली चार टर्म पुणे महापालिकेत नगरसेवक, स्थायी समिती अध्यक्ष, गट नेता, सभागृह नेता अशा विविध जबाबदाऱ्या गणेश बिडकर यांनी पार पाडल्या आहेत. त्यांनी प्रभाग क्रमांक २४ मध्ये (कसबा गणपती-कमला नेहरू रुग्णालय-केईएम हॉस्पिटल) केलेली विकासकामे आणि सभागृह नेते असताना पुणे शहरासाठी मार्गी लावलेल्या दीर्घकालीन योजनांचा लेखाजोखा अहवालातून मांडला आहे. सुमारे ७०० वर्षांहून अधिक इतिहास असलेल्या श्री नागेश्वर मंदिराचा बिडकर यांनी केलेला जीर्णोद्धार हा संपूर्ण पुणे शहरासाठी अभिमानाचा विषय ठरला आहे. कमला नेहरू रुग्णालयाचा कायापालट केल्यामुळे या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना अत्याधुनिक उपचार मिळणे शक्य झाले आहे. लाईटहाऊसच्या माध्यमातून शेकडो तरुणांना दिलेला रोजगार, प्रभागात १४० हून जास्त सीसीटीव्ही लावून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेची केलेली सोय या कामातून त्यांनी विकास केंद्रित कामांचा आराखडा जनतेसमोर ठेवला आहे. सभागृह नेते म्हणून काम करताना त्यांनी पुणे शहराच्या विकासाला गती देण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. मेट्रो प्रकल्प, इलेक्ट्रिक बसगाड्यांचा समावेश, नव्याने उभारण्यात आलेले उड्डाणपुलांचे जाळे, पुणेकरांचे आरोग्य जपणारा जायका प्रकल्प अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्णय बिडकर यांच्या कारकिर्दीत घेण्यात आले.
पुणे ः गणेश बिडकर यांच्या कार्य अहवालाचे प्रकाशन करताना भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे आणि ज्येष्ठ कार्यकर्ते उद्धव मराठे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.