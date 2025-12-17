तोल जाऊन पडल्याने रंगकाम मजुराचा मृत्यू
पुणे, ता. १७ ः बंगल्यात रंगकाम करताना तोल जाऊन पडल्याने मजुराचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. १५) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास सहकारनगर भागात घडली. दुर्घटनेत आणखी एक मजूर जखमी झाला असून मजुरांच्या सुरक्षेबाबत पुरेशी काळजी न घेतल्याने ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दीपक सेघे गुप्ता (वय ३०, सध्या रा. कात्रज) असे मृत्युमुखी पडलेल्या मजुराचे नाव आहे. या घटनेत दीनानाथ मेणक चौधरी (वय ४३, सध्या रा. कात्रज) जखमी झाला आहे. दुर्घटनेस जबाबदार ठरल्याप्रकरणी ठेकेदार अफसर शेख, क्रांतिलाल यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत मुन्ना जोखुप्रसाद गुप्ता (वय ३९, रा. बालाजीनगर, धनकवडी, पुणे-सातारा रस्ता) यांनी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सहकारनगर भागातील गणेशदत्त सोसायटीत एका बंगल्यात रंगकाम करण्यात येत होते. मंगळवारी (ता. १५) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास बंगल्यातील दुसऱ्या मजल्यावर दीपक गुप्ता आणि दीनानाथ चौधरी हे रंगकाम करत होते. त्यावेळी तोल जाऊन गुप्ता आणि चौधरी पडले. दोघे जण गंभीर जखमी झाले. गुप्ता आणि चौधरी यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान गुप्ता याचा मृत्यू झाला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.