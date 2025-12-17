बनावट औषधांवर राहणार नजर
पुणे, ता. १७ : राज्यातील शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या औषधांची गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी आरोग्य विभागाने मोठा निर्णय घेत राज्यातील ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अकोला, लातूर आणि नागपूर या आठ आरोग्य परिमंडळांसाठी अत्याधुनिक ‘काउंटरफिट ड्रग डिटेक्शन डिव्हाईस’ खरेदी करण्यास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाच्या औषधांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.
सध्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये पुरवण्यात येणाऱ्या औषधांची गुणवत्ता आणि त्यातील घटकांची मात्रा राष्ट्रीय चाचणी व कॅलिब्रेशन प्रयोगशाळा मान्यता मंडळ मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमार्फत तपासली जाते, मात्र या तपासणीसाठी लागणाऱ्या कालावधीमुळे गुणवत्तापूर्ण औषधांचा पुरवठा करण्यास विलंब होत होता. ही अडचण दूर करण्यासाठी औषधांची तत्काळ तपासणी करता येईल, असे ‘काउंटरफिट ड्रग डिटेक्शन डिव्हाईस’ राज्याच्या प्रयोगशाळा उपकरण यादीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता.
महत्त्वाचे
- २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात प्रत्येक मंडळासाठी प्रत्येकी एक अशा एकूण आठ उपकरणांची खरेदी
- प्रत्येकी सुमारे एक कोटी १९ लाख ९९ हजार २०० रुपये किमतीच्या या उपकरणांसाठी एकूण नऊ कोटी ५९ लाख ९३ हजार ६०० रुपयांचा खर्च अपेक्षित
- ही खरेदी व संबंधित साहित्य व साहाय्यक साधनांसाठी आवश्यक निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार
- उपकरणामध्ये ‘हँडहेल्ड रमन अॅनालायझर’, औषध भेसळ तपासणी किट, क्रोमॅटोग्राफी स्ट्रीप्स, नमुना संकलन साहित्य तसेच इतर पूरक साधनांचा समावेश
- या माध्यमातून औषधांची गुणवत्ता, बनावटपण आणि घटकांची मात्रा तत्काळ तपासता येणार
वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत
सदर खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार असून केंद्र व राज्य शासनाच्या खरेदी मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. उपकरणांच्या वापरामुळे मंडळांच्या अखत्यारीतील आरोग्य संस्थांना दर्जेदार, मानकांनुसार औषधे मिळतील, तसेच रुग्णांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य मिळेल, असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
