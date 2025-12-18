कठडा तोडून दुचाकी भुयारी मार्गात कोसळली
पुणे, ता. १८ : भरधाव दुचाकी कठडा तोडून भुयारी मार्गात कोसळल्याची घटना मंगळवारी रात्री एकच्या सुमारास डेक्कन जिमखाना येथील गरवारे भुयारी मार्गात घडली. यात दुचाकीस्वारासह सहप्रवासी तरुण गंभीर जखमी झाला असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
तन्मय संदीप राऊत (वय २३, रा. श्री रेसीडेन्सी, उत्तमनगर) आणि महेश अनंता इंगळे (वय २८, रा. इंगळे हाईटस, उत्तमनगर) अशी जखमींची नावे आहेत. याबाबत पोलिस शिपाई जगदीश हिरेमठ यांनी डेक्कन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तन्मय आणि महेश हे खासगी कंपनीत नोकरी करतात. मंगळवारी रात्री दोघे जंगली महाराज रस्त्यावरून दुचाकीवरून डेक्कन जिमखान्याकडे निघाले. गरवारे भुयारी मार्गावर तीव्र वळणावर दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले. दुचाकी लोखंडी कठड्यावर आदळली. कठडा तोडून दुचाकीसह तन्मय आणि महेश हे भुयारी मार्गात कोसळली. अपघाताची माहिती मिळताच जगदीश हिरेमठ यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. गंभीर जखमी झालेल्या दोघांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले. सहायक पोलिस निरीक्षक गणेश जाधव तपास करत आहेत.