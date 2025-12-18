पुणे
परमहंसनगर परिसरात टेकडीवर गवताला आग
पुणे, ता. १८ : कोथरूडमधील परमहंसनगर परिसरात टेकडीवरील गवताला आग लागल्याची घटना बुधवारी रात्री घडली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तासाभरात आग आटोक्यात आणली. आगीमागचे कारण समजू शकले नाही, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
पौड रस्त्यावरील परमहंसनगर परिसरात टेकडीवर वणवा लागल्याची माहिती अग्निशमन दलाच्या केंद्राला बुधवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास समजली. त्यानंतर चांदणी चौकातील एनडीए अग्निशमन केंद्रातील अधिकारी सुनील नामे, शरद गोडसे, विजय स्वामी, धीरज साळुंखे, आशिष सुतार, शिवाजी कोंढरे यांनी तेथे धाव घेतली. जवानांनी पायथ्यापासून पाइप (होजरिल) टेकडीवर नेले. पाण्याचा मारा करून तासाभरात आग आटोक्यात आणली.