दलित साहित्य माणूसपण शिकविणारे : डॉ. शरणकुमार लिंबाळे
पुणे, ता. १८ : ‘‘दलित साहित्य हे माणूसपण शिकविणारे साहित्य आहे. त्याविषयी जातीय आकस आणि अस्पृश्यता बाळगू नका,’’ असे आवाहन ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. शरणकुमार लिंबाळे यांनी केले.
पुणे पुस्तक महोत्सवातील ‘पुणे लिट फेस्ट’मध्ये ‘साहित्य आणि समाज’ विषयावर डॉ. लिंबाळे यांनी विचार मांडले. ते म्हणाले, ‘‘संवाद हे लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे मुख्य साधन असून पुस्तके या संवादाचे मूर्त स्वरूप आहेत. पुस्तके सुसंस्कृत आणि सभ्य समाज घडवून सर्वांगीण परिवर्तन साधतात. समाजाला समतेच्या पातळीवर संवाद, बंधुता आणि संवेदनेची गरज असून त्यासाठी संवेदनक्षम लेखक महत्त्वाची भूमिका बजावतो. तो समाजाचा सर्वांगीण विचार करून परिवर्तनासाठी पुस्तके लिहितो. शस्त्राऐवजी कलम उचलून समाज घडवितो. लेखकाने लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी निर्भयपणे व्यक्त झाले पाहिजे. त्याने समाजात फिरले पाहिजे. लेखक आणि लोक यांचे नाते अतूट असले पाहिजे.’’
डॉ. लिंबाळे म्हणाले, ‘‘दलित समाजाच्या प्रश्नांबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आक्रमक चळवळी झाल्या. आता देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाली असून समाज जागरूक झाला आहे. त्यामुळे आता आक्रमक आंदोलन करण्यास सांगणारे समाज संपविण्याची भाषा करत आहेत. आता समाजात संवादाची अधिक गरज आहे.’’
पुणे पुस्तक महोत्सवात आज
- पुस्तक प्रदर्शन : फर्ग्युसन महाविद्यालय मैदान : वेळ - सकाळी ११ ते रात्री ८
सांस्कृतिक कार्यक्रम
- तुका म्हणे : वेळ - सायं. ६
- पुण्यश्लोक : वेळ- रात्री ८
पुणे लिट फेस्ट
- ‘इंडिया अँड द वर्ल्ड’ : विजय गोखले : सकाळी ११
- व्हॉइसेस बिहाइंड द हॉर्ट लॅम्प : बानू मुश्ताक : दुपारी १२
- पेन, प्रेस अँड पार्लियामेंट : एम. जे. अकबर : दुपारी १
- टू जर्नी, वन लीगसी : सचिन पिळगावकर, श्रिया पिळगावकर : दुपारी २
- ए लाइफ ऑफ स्टोरीज - सुरभी टू एव्हरेस्ट : सिद्धार्थ काक : दुपारी ३
- डिकोडिंग इंडियन इपिक्स बियाँड कोलोनियल नॅरेटिव्ह : अॅमी गणात्रा : सायं. ४
- रोल, रिअॅलिटी अँड वूमन विदिन : गिरिजा ओक : सायं. ५
(सर्व कार्यक्रम ॲम्फी थिएटरमध्ये होणार आहेत.)
चिल्ड्रेन कॉर्नर
- वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज : सकाळी १०.
- मेक युवर ओन स्टीम टॉय : सकाळी ११.
- पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन : दुपारी १२.
- ओरिएंटेशन ऑन राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय : दुपारी १.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.