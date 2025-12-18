‘आप’ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर
पुणे, ता. १८ : महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाने (आप) पुणे शहरासाठी २५ उमेदवारांची पहिली यादी गुरुवारी जाहीर केली आहे.
यावेळी ‘आप’चे राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले की, मागील तीन वर्षांपासून महापालिकेच्या निवडणुका प्रलंबित होत्या. सत्तेसाठी प्रस्थापित पक्षांमध्ये युती, तोडफोड आणि राजकीय खेळी सुरू आहे. सांस्कृतिक व शैक्षणिक ओळख असलेले पुणे शहर गुन्हेगारी व अपघातांचे शहर म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाच्या माध्यमातून पर्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पुण्यात ‘आप’ स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार असून वाहतूक कोंडी, आरोग्य सुविधा, दर्जेदार शिक्षण आणि भयमुक्त पुणे या मूलभूत प्रश्नांवर प्रचाराचा भर राहील.
उमेदवार पुढीलप्रमाणे ः शीतल कांडेलकर- प्रभाग ३ (अ), ओबीसी महिला, संतोष काळे - प्रभाग ५ (अ), ओबीसी सर्वसाधारण, श्रद्धा शेट्टी- प्रभाग ६ (अ), अनुसूचित जाती, शंकर थोरात- प्रभाग ७ (ड), सर्वसाधारण, विकास चव्हाण- प्रभाग ८ (अ), अनुसूचित जाती, अॅन अनिश- प्रभाग ८ (क), सर्वसाधारण महिला, सुदर्शन जगदाळे - प्रभाग ९ (ड), सर्वसाधारण, आरती करंजावणे- प्रभाग १०, सर्वसाधारण महिला, अॅड. कृणाल घारे -प्रभाग १० (ड), सर्वसाधारण, अॅड. दत्तात्रेय भांगे - प्रभाग ११ (ड), सर्वसाधारण, समीर आरवडे- प्रभाग १९ (क), सर्वसाधारण, मधू किरण कांबळे -प्रभाग २२ (अ), अनुसूचित जाती महिला, उमेश बागडे- प्रभाग २३ (अ), अनुसूचित जाती, विजया किरण कद्रे- प्रभाग २३ (ब), ओबीसी महिला, निरंजन अडागळे- प्रभाग २६ (अ), अनुसूचित जाती, अनिल कोंढाळकर- प्रभाग २७ (ड), सर्वसाधारण, अॅड. अमोल काळे- प्रभाग ३१ (ड), सर्वसाधारण, नीलेश वांजळे- प्रभाग ३२ (ड), सर्वसाधारण, सुरेखा भोसले- प्रभाग ३२ (क), सर्वसाधारण महिला, रमेश मते- प्रभाग ३३ (ड), सर्वसाधारण, धनंजय बेनकर- प्रभाग ३४ (अ), ओबीसी सर्वसाधारण, कुमार धोंगडे- प्रभाग ३९ (ड), सर्वसाधारण, गजानन भोसले- प्रभाग ४० (ड), सर्वसाधारण, प्रिया नीलेश कांबळे- प्रभाग १४ (अ), अनुसूचित जाती महिला, प्रशांत कांबळे- प्रभाग ३८ (इ), सर्वसाधारण.
