पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर स्पर्धेची कामे गुणवत्तापूर्ण करा ः जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी
पुणे, ता. १८ ः पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर स्पर्धेच्या रस्त्याची कामे गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार करावीत. यामध्ये दिशादर्शक फलके, मार्गाच्या दोन्ही बाजूच्या पट्टीची रंगरंगोटीची कामे गतीने पूर्ण करावीत. स्पर्धेचे महत्त्व लक्षात घेता रस्त्याचे सुशोभीकरण कामे करावीत. पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर स्पर्धेच्या देश-विदेशात मोठ्या प्रमाणात उत्सुकता असून या स्पर्धेच्या माध्यमातून देशाची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उंचविणार आहे; त्यामुळे संपूर्ण स्पर्धेच्या अनुषंगाने कामे वेळेत पूर्ण करावीत, असा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी गुरुवारी दिला.
पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर स्पर्धेच्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने कामकाज आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर, पुणे शहरचे वाहतूक शाखेचे उपायुक्त हिम्मत जाधव, पिंपरी-चिंचवड शहरचे वाहतूक शाखेचे उपायुक्त विवेक पाटील, पुणे ग्रामीणचे उपअधीक्षक दिलीप शिंदे, पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरचे तांत्रिक संचालक पिनाकी बायसक यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
डुडी म्हणाले, ‘‘रस्त्यांच्या बाजूला अतिक्रमण असल्यास पोलिस विभागाच्या मदतीने काढून घ्यावीत. पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड शहर आयुक्तालय आणि पुणे ग्रामीण पोलिस दलाच्या वतीने रस्त्यांची तपासणी करून वाहतूक नियोजन व गर्दीचे व्यवस्थापनाबाबत सुक्ष्म नियोजन करावे. ग्रामीण भागात पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्वतः प्रत्यक्ष सायकलीद्वारे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सायकल रस्त्याची पाहणी करावी, असेही डुडी म्हणाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.