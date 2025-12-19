शंख साधना कार्यशाळा
पुणे, ता. १९ : भारतीय संस्कृतीमध्ये शंख व त्याच्या ध्वनीला पावित्र्य आहे. ही एक खूप प्राचीन साधना आहे. शंख साधनेद्वारे श्वासोच्छवास लांब होतात व दम्यासारखे श्वसनाचे व थायरॉईड, रक्तदाब, मधुमेह संबंधित आजार बरे होतात असा अनेकांचा अनुभव आहे. ज्या व्यक्ती धूम्रपान करतात त्यांनी नियमित शंख साधना केल्यास व्यसन दूर होते. नियमित योगसाधना करणाऱ्यांनी शंखसाधना केल्यास अंतःकरण अधिक शुद्ध होण्यास मदत होते. मुली आणि महिलाही ही साधना करू शकतात. या पार्श्वभूमीवर २१ डिसेंबरला शंख साधनेविषयी प्रात्यक्षिकासह माहिती देणारी कार्यशाळा आयोजिली आहे. यामध्ये शंख व सनातन धर्म, शंखाचे प्रकार, शंखाची नैसर्गिक निर्मिती, शंख नाद, शरीर व योगाची माहिती व शंख नादाचे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण होणार आहे.
प्रात्यक्षिकासह शिका
फरसाण व स्नॅक्स
स्वादिष्ट व चमचमीत असे २० विविध प्रकारचे व्यावसायिक फरसाण व स्नॅक्स प्रात्यक्षिकासह शिकवणारे प्रशिक्षण २७ व २८ डिसेंबरला होणार आहे. प्रशिक्षणामध्ये फरसाण तयार करण्याची व्यावसायिक पद्धत व त्या अनुषंगाने त्याला लागणारे विविध प्रकारचे ड्राय स्नॅक्सचे प्रकार शिकवले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे या व्यवसायाचे स्वरूप, कॉस्टिंग, ब्रॅण्डिंग, पॅकिंग, लेबलिंग, विविध प्रकारचे प्रिझर्वेशन, लायसनिंग कॉस्ट, प्रॉडक्शन कॉस्ट अशी सर्व प्रकारची व्यावसायिक माहिती दिली जाणार आहे. व्यवसायासाठी लागणारी मशिनरी, कॉस्टिंग, प्रकल्प अहवाल, शासकीय योजना आदींबाबत मार्गदर्शन केले जाईल. प्रशिक्षणात व्यावसायिक फरसाण, शेव, पापडी, गाठीया, खरी बुंदी, पुदिना शेव, लसूण शेव, पालक शेव, मका चिवडा, शाबू चिवडा, बटाटा चिवडा, डाएट चिवडा, ड्राय सामोसा, ड्राय कचोरी, चिलीमिली, सोया स्टीक्स, स्टीक चकली, बटर चकली, पालक चकली, दालमोठ इत्यादी पदार्थ प्रात्यक्षिकासह शिकता येतील.
शासकीय निविदा प्रक्रियेतील
अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण
महानिविदा संकेतस्थळावर निविदा प्रसिद्ध/ फ्लॅश करण्याबाबत प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन करणारे खास अधिकाऱ्यांसाठी २८ डिसेंबरला प्रशिक्षण आयोजिले आहे. यात विविध संकेतस्थळांचा समावेश केला आहे. शासकीय निविदा प्रक्रियेत सहभागी असणारे अधिकारी, ग्रामसेवक, संगणक ऑपरेटर, सरकारी कंत्राटदार, स्थापत्य अभियंते व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण उपयुक्त आहे. प्रशिक्षणात निविदा नोटीसची तयारी, कागदपत्रे, संगणक सेटिंग, सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलेशन, प्री-बीड मीटिंग, निविदा उघडण्याची प्रक्रिया, वर्क ऑर्डर इत्यादी बाबींचे प्रशिक्षण देणार आहे.
ॲमेझॉनवर विका उत्पादने
ॲमेझॉनवर उत्पादने विकायचे असेल तर त्याची प्रक्रिया काय आहे, नोंदणी कशी करावी, कोणते कागदपत्रे लागतात, किती दिवस लागतात, हे सर्व करून बिझनेस कसा वाढवायचा, ॲमेझॉनवर विक्री करण्यास किती खर्च लागतो, सेलर पोर्टल कसे असायला हवे आदींबाबत प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन करणारी ऑनलाइन कार्यशाळा २८ डिसेंबरला आयोजिली आहे. यात उत्पादन कसे लिस्ट करावे, डिलिव्हर करावे, रिटर्न्स असतील तर ते कसे हाताळावे, ॲमेझॉन ॲपवरती उत्पादन जास्तीत जास्त कसे दिसतील जेणेकरून विक्री वाढेल, सवलती कशा ठेवायच्या, उत्पादन स्पॉन्सर कसे करायचे, पेमेंट कसे पाहायचे, तत्काळ सपोर्ट कसा घ्यायचा याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.