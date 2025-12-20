नगरपरिषद, नगरपंचायतीसाठी आज मतमोजणी जिल्हा प्रशासन सज्ज ः दुपारी दोनपर्यंत निकालाचे चित्र स्पष्ट होणार
पुणे, ता. २० ः जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदा आणि तीन नगरपंचायतींच्या निवडणुकीची मतमोजणी रविवारी (ता. २१ ) होणार आहे. दुपारी दोनपर्यंत निकालाचे चित्र स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. या निकालातून स्थानिक सत्ता समीकरणाची दिशा ठरणार असून, अनेक उमेदवारांच्या राजकीय भवितव्यावरही शिक्कामोर्तब होणार आहे. गेल्या १९ दिवसांपासून निकालाची उत्सुकतेने वाट पाहणाऱ्या मतदार आणि पक्षांसाठी आजचा दिवस निर्णायक ठरणार आहे.
जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषद आणि ३ नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदासाठी ११९ उमेदवार रिंगणात आहेत, तर ३९८ नगरसेवकपदासाठी एक हजार ५८५ उमेदवार रिंगणात आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, ‘‘राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार पुणे जिल्ह्यात १२ नगरपरिषदा आणि तीन नगरपंचायतीकरिता मंगळवारी (ता. २) आणि शनिवारी (ता. २०) मतदान झाले. या निवडणुकीची मतमोजणी रविवारी सकाळी १० वाजता होणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज आहे.’’
दरम्यान, या मतमोजणीच्या कामकाजासाठी राखीव कर्मचारी मिळून एकूण ९१४ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. निकालाच्या दिवशी कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी पुरेसा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या ठिकाणी होणार मतमोजणी...
बारामती ः महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे ग. भि. देशपांडे विद्यालय हॉल
लोणावळा ः लोणावळा नगरपरिषद तळमजला
दौंड ः शासकीय धान्य गोदाम
तळेगाव दाभाडे ः नगरपरिषदेची नवीन प्रशासकीय इमारत
चाकण ः मीरा मंगल कार्यालय
जुन्नर ः राजमाता जिजाऊ सभागृह, पंचायत समिती
आळंदी ः आळंदी नगरपरिषद कार्यालय
शिरूर ः रसिकभाऊ धारिवाल सभागृह
सासवड ः सासवड नगरपरिषद कार्यालय
जेजुरी ः मल्हार नाट्यगृह
भोर ः शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
इंदापूर ः शासकीय धान्य गोदाम
राजगुरुनगर ः तालुका क्रीडा संकुल
वडगाव ः वडगाव नगरपंचायत कार्यालय
माळेगाव बु. ः तालुका क्रीडा संकुल
मंचर ः तालुका क्रीडा संकुल
फुरसुंगी उरुळी देवाची ः न्यू इंग्लिश स्कूल
