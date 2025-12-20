तुम्ही आणि बुलडोझरच्या मध्ये आम्ही असू आदित्य ठाकरे यांचे प्रतिपादन; लोकमान्य नगर रहिवाशांसोबत बैठक
पुणे, ता. २० ः ‘‘निवडणुका असतात, तेव्हा सगळे राजकीय पक्ष आपल्या दारोदार येतात. निवडणूक संपली की सगळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या दारी जातात. राज्यात बांधकाम व्यावसायिक आणि ठेकेदारांचे सरकार काम करत आहे. जर त्यांनी बुलडोझर तुमच्या घरावर आणला तर आम्ही अगोदर तिथे समोर उभे राहू. तुमच्या आणि बुलडोझरच्यामध्ये आम्ही असू.’’ असे प्रतिपादन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी शनिवारी केले.
लोकमान्य नगरमधील रहिवाशांसोबत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पक्षाचे पुणे जिल्हा संपर्कप्रमुख सचिन अहिर, शहरप्रमुख गजानन थरकुडे, प्रशांत बधे, अॅड. गणेश सातपुते यावेळी उपस्थित होते.
ठाकरे म्हणाले, ‘‘अधिवेशनामध्ये लोकमान्य नगरचा विषय घेतलाच आहे. परत एकदा अधिवेशनात हा विषय घेऊ. आपला विकास शाश्वत कसा झाला पाहिजे, झाडे टिकली पाहिजेत, आपली संस्कृती टिकली पाहिजे. तुमचा विकास आणि तुमचा विकसक ठरवण्याचा अधिकार तुम्हालाच आहे. दुसऱ्या कोणालाही नाही. सध्या मुंबई, नाशिक, पुण्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी एखादी वसाहत किंवा एखादी शासकीय वसाहत असेल तर ते खासगी मालकाच्या घशात घातली जात आहे. वेताळ टेकडी असेल किंवा जैन बोर्डिंग असेल, सर्व बांधकाम व्यावसायिक, ठेकेदार व व्यावसायिकांसाठी सुरू आहे. रहिवाशांनी वसाहतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेऊन २०२२ पासून त्यांनी आपापले विकसक शोधले. मात्र, मे महिन्यात स्थानिक आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन याला स्थगिती आणली. क्लस्टरच्या माध्यमातून एक आवडता बिल्डर रहिवाशांवर लादला जात आहे. जे काय करायचे आहे, ते स्थानिकांना विश्वासात घेऊन करणे गरजेचे आहे. रहिवाशांनी जर त्यांचे विकसक नेमले असतील तर मग स्थानिक आमदारांना काय अडचण आहे, हे त्यांनी स्पष्ट करावे.’’
