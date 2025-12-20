आपण राजकारणात कशासाठी आहोत? विनोद तावडे यांचा कार्यकर्त्यांना सूचक संदेश
पुणे, ता. २० : ‘‘आपला पक्ष एखाद्यावेळी आपल्याला काही देत नाही, त्यावेळी पक्षाने आतापर्यंत आपल्याला काय-काय दिले आहे, हे सहज आठवले पाहिजे. त्याबरोबरच आपण राजकारणात कशासाठी आहोत? तिकिटासाठी आहोत, नगरसेवक, आमदार, खासदार की मंत्री होण्यासाठी आहोत की राजकारणाच्या माध्यमातून समाजकारणासाठी आहोत, याची स्पष्टता राहिली, तर इतर गोष्टी गौण वाटतात,’’ असे भाष्य करत भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनी कार्यकर्त्यांना सूचक संदेश दिला.
पुणे पुस्तक महोत्सवानिमित्त पुणे दौऱ्यावर आले असताना तावडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षामध्ये होणारे तिकीट वाटपाचे प्रयत्न, त्यावरून होणारी नाराजी, अन्य पक्षांमधून होणारे नवे पक्षप्रवेश यावर तावडे यांनी कार्यकर्त्यांना सूचक संदेश दिला. महापालिका निवडणुकीबाबत बोलताना तावडे म्हणाले,‘‘राज्यात ज्या पक्षाचे सरकार आहे, त्याच पक्षाच्या उमेदवारांना महापालिकेत निवडून दिल्यास खऱ्या अर्थाने आपल्या महापालिका हद्दीत विकासाला संधी आहे, हे सामान्य जनता ओळखते. त्यामुळे त्या पद्धतीने भाजप आणि भाजपबरोबर युती करणाऱ्या सर्व पक्षांना यश मिळेल, असा विश्वास आहे.’’
काँग्रेसचे दिवंगत नेते राजीव सातव यांच्या पत्नी प्रज्ञा सातव यांच्या भाजप प्रवेशाबाबत तावडे म्हणाले,‘‘भाजपमध्ये आपल्या कर्तृत्वाला संधी आहे, असे एखाद्या कार्यकर्त्याला वाटत असेल, तर त्यांचे स्वागत करायला हवे. त्यांनी भाजपचा विचार स्वीकारला असेल, तर त्यांचे स्वागत करणे, हे पक्षाचे काम आहे.’’
