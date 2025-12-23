सूर्यदत्त नॅशनल स्कूलमध्ये चित्रकला स्पर्धा उत्साहात
पुणे, ता. २३ : लहान वयातच मुलांच्या सर्जनशीलतेला वाव मिळावा, त्यांच्यात सामाजिक जाणीव विकसित व्हावी आणि विचारांना अभिव्यक्तीचे माध्यम मिळावे, या उद्देशाने सूर्यदत्त नॅशनल स्कूलमध्ये चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन केले होते. या स्पर्धेत चार वर्षांपासून ते वीस वर्षांपर्यंतच्या विविध वयोगटांतील मुले-मुली उत्साहाने सहभागी झाली होती.
‘सेव्ह नेचर, सेव्ह वर्ल्ड’, ‘मोबाईल व्यसनमुक्ती’, ‘शाश्वत विकासासाठी कला’, ‘जीवनप्रवासाचे यशस्वी नियोजन’ अशा काळानुरूप साजेशा व आशयपूर्ण विषयांवर १५० पेक्षा अधिक बालचमूंनी सहभाग नोंदविला. ज्योतिषतज्ज्ञ संजय संचेती, चित्रकार प्रतिभा दुग्गड, सि. धो. आबनावे कला महाविद्यालयाच्या प्राचार्या कल्याणी साळुंके, रोटरी क्लब ऑफ पुणे सनराइजच्या सचिव तेजस्विनी थिटे यांनी चित्रांचे परीक्षण केले.
फाउंडेशनचे संस्थापक-अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय चोरडिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण झाले. प्रसंगी ‘सूर्यदत्त’च्या सहयोगी उपाध्यक्षा स्नेहल नवलाखा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षित कुशल, मुख्याध्यापिका अनुपमा नेवरेकर, ऑपरेशन्स व रिलेशन्स मॅनेजर स्वप्नाली कोगजे, नयना गोडांबे यांच्यासह सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक उपस्थित होते.
