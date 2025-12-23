वारकऱ्यांच्या आंदोलनाला मराठा महासंघाचा पाठिंबा
पुणे, ता. २३ : श्रीक्षेत्र देहूजवळील जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांची साधना तपोभूमी असलेले भामचंद्र भंडारा-घोराडा पर्वत हे २०११ मध्ये राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केलेले असतानाही तेथे होत असलेल्या अतिक्रमणांविरोधात मुंबईत होणाऱ्या वारकऱ्यांच्या धरणे आंदोलनाला पाठिंबा देत असल्याचे अखिल भारतीय मराठा महासंघाने जाहीर केले आहे.
महासंघाचे आघाडी प्रमुख बब्रुवान शेंडगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘तुकाराम महाराजांच्या पावन स्पर्शाने पुनीत झालेल्या पर्वतावर अतिक्रमणे झाली आहेत. तेथे बेकायदा उत्खनन सुरू आहे.’’ ‘‘हे क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी १० मार्चपासून मुंबईतील आझाद मैदानात वारकऱ्यांचे धरणे आंदोलन सुरू होणार आहे’’, अशी माहिती संतभूमी संरक्षक संघर्ष समितीचे संस्थापक-अध्यक्ष मधुसूदन पाटील यांनी यावेळी दिली. यावेळी महासंघाचे उपाध्यक्ष संतोष नानवटे, मयूर गुजर, आरती मारणे, दुष्यंत जगताप, सचिन पाटील, श्रीराम मोहिते पाटील, शिवाजी म्हस्के आदी उपस्थित होते.
