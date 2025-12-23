विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ
पुणे, ता. २३ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विविध शैक्षणिक विभागांमधील शासनमान्य प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक या संवर्गातील एकूण १११ रिक्त पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता प्राध्यापक भरतीसाठी इच्छुकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.
विद्यापीठातील विविध शैक्षणिक विभागांमधील प्राध्यापक भरतीसाठी १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार या प्राध्यापक भरतीसाठी सुरवातीला ८ नोव्हेंबर ते ७ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करण्याची मुदत होती. त्यानंतर शासनमान्य शिक्षकीय पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यासाठी २१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. दरम्यान, या प्रक्रियेसाठी आणखी मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार, आता विद्यापीठातील शासनमान्य शिक्षकीय पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत असणार आहे.
ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज केलेल्या उमेदवारांना अर्जाची प्रत आणि संबंधित कागदपत्रे प्रशासन शिक्षक कक्षाकडे सादर करण्यासाठी ७ जानेवारी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रक्रियेत २१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज ऑनलाइन भरून विद्यापीठाच्या कार्यालयात जमा केले आहेत, ते उमेदवार देखील त्यांच्या अर्जामध्ये बदल किंवा सुधारणा करू शकतात. अशा उमेदवारांनी त्यांच्या अर्जामध्ये बदल किंवा सुधारणा केल्यानंतर केवळ सुधारित अर्जाची प्रत विद्यापीठ कार्यालयात स्वाक्षरीसह जमा करणे आवश्यक आहे. तसेच या वाढीव मुदतीत नवीन उमेदवार देखील अर्ज भरू शकतात, अशी माहिती विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलसचिव डॉ. ज्योती भाकरे यांनी दिली आहे.
रिक्त पदांची संख्या
सहाय्यक प्राध्यापक : ४७
सहयोगी प्राध्यापक : ३२
प्राध्यापक : ३२
एकूण : १११
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.