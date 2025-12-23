समाजवादी पक्ष ४४ जागा लढवणार
पुणे, ता. २३ : आगामी पुणे महापालिका निवडणुकीत समाजवादी पक्ष ११ प्रभागांतून ४४ जागा लढवणार असल्याची घोषणा समाजवादी पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष जांबुवंत मनोहर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस अनिस अहमद, पुणे महिला जिल्हाध्यक्षा साधना शिंदे, शहर सरचिटणीस दत्ता पाकिरे, उपाध्यक्ष अनिरुद्ध सूर्यवंशी, कार्यकारिणी सदस्य विनायक लांबे, अशोक गायकवाड उपस्थित होते.
याप्रसंगी समाजवादी पक्षाने महापालिका निवडणुकीसाठी पहिली उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. त्यानुसार छत्रपती शिवाजीनगर, हडपसर, पुणे कॅंटोन्मेंट, खडकवासला, वडगाव शेरी आणि कसबा मतदारसंघांतील विविध प्रभागांमध्ये पक्ष उमेदवार देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुणे शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न, विकासाभिमुख धोरणे आणि लोकहिताचे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवून समाजवादी पक्ष निवडणूक लढवणार असल्याचे जांबुवंत मनोहर यांनी स्पष्ट केले.
