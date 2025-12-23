भाजपचा ठाकरेंसह निष्ठावंतांना धक्का - सुतार, भोसलेंचा भाजप प्रवेश - कोथरुडमधील निष्ठावंत चिंतेत - येरवड्यात फायदा होण्याची शक्यता
पुणे, ता. २३ : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला तसेच कोथरूडमधील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना जोरदार धक्का दिला. माजी गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांच्यासह येरवड्यातील माजी नगरसेवक संजय भोसले यांनी आज भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे कोथरूड व येरवड्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत.
भाजपने चार दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि काँग्रेसमधील माजी नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांचा प्रवेश करून घेतला होता. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील या पक्षांमधील प्रवेश लांबणीवर पडलेले असताना आज अचानक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे दोन माजी नगरसेवक भाजपने गळाला लावले आहेत.
शहर कार्यालयात केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या उपस्थितीत सुतार आणि भोसले यांचे प्रवेश पार पडले. यावेळी शहराध्यक्ष धीरज घाटे, निवडणूक प्रमुख गणेश बिडकर, आमदार भीमराव तापकीर, रवींद्र साळेगावकर, सुशील मेंगडे आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी सुतार यांनी योग्य वेळेवर भाजपमध्ये प्रवेश केला असल्याचे नमूद केले.
भोसले म्हणाले, ‘‘काँग्रेस आमच्या जागा आम्हाला सोडत नव्हती, जागेसाठी आम्हाला भीक मागावी लागत असल्याने आम्ही भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. युतीमध्ये आम्ही भाजपसोबत २५ वर्षे काम केले आहे, भाजप आम्हाला सख्ख्या भावासारखा आहे.’’
कट्टर शिवसैनिक लोकप्रतिनिधी म्हणून सुतार, भोसले यांनी काम केले. युतीमध्ये आम्ही अनेक वर्षे एकाच परिवारात काम केले आहे. या दोघांचा प्रवेश हा संघटनेचा निर्णय आहे, कोणाला उमेदवारी मिळणार? याचा निर्णय होण्याची अजून वेळ आहे. पक्ष प्रवेश होत असताना कार्यकर्त्यांच्या काही भावना असतात, त्यांना आम्ही समजावून सांगू.
- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री
क्रीम प्रभागात आयात उमेदवार
प्रभाग क्रमांक ३१ मयूर कॉलनी-कोथरूड हा भाजपसाठी सर्वात क्रीम प्रभाग आहे. तो पूर्वीचा मुरलीधर मोहोळ यांचा प्रभाग आहे. येथे निवडणूक लढविण्यासाठी भाजपमध्ये प्रचंड स्पर्धा असताना पृथ्वीराज सुतार यांचा पक्ष प्रवेश झाला आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत या प्रभागातून सुतार यांचा केवळ ८५६ मतांनी विजय झाला होता. आठ वर्षांत भाजपच्या वाढलेल्या ताकदीमुळे अनेक इच्छुक थेट सुतार यांच्याशी लढत घेण्यासाठी तयार होते. मात्र, सुतार यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने निष्ठावंतांच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले गेले.
भोसले भाजपचा फायदा करणार?
संजय भोसले यांनी २०१७ ला येरवडा प्रभाग क्रमांक ६ मधून निवडणूक लढवली होती. तेथे चारपैकी तीन शिवसेनेचे तर एक उमेदवार एमआयएमचा निवडून आला होता. या निवडणुकीत भाजपचा एक उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर तर तीन उमेदवार चौथ्या क्रमांकावर होते. या प्रभागात २०२६ च्या निवडणुकीतही भाजप कमकुवत आहे. त्यामुळे भोसलेंच्या प्रवेशामुळे त्यांच्यासह अन्य भाजप उमेदवारांचा फायदा होणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.