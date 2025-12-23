‘किसानकनेक्ट’च्या दालनाचे रावेतमध्ये उद्घाटन
पुणे, ता. २३ : शेतकऱ्यांकडून ताजा शेतमाल व अन्य उत्पादने खरेदी करण्यासाठी सोयीचे ठरणारे ‘किसान कनेक्ट’चे नवे दालन पुण्याच्या रावेत परिसरात सुरू झाले आहे. नुकतेच या दालनाचे उद्घाटन झाले.
‘शेतकरी प्रथम’ या तत्त्वानुसार रावेतमधील दालनाचे उद्घाटन शेतकऱ्यांच्या हस्ते करण्यात आले. लौकी, चांदोली आणि सुलतानपूर गावातील शेतकरी या वेळी उपस्थित होते. नरेंद्र पवार, रखमाजी थोरात, गणेश थोरात, जगन्नाथ थोरात, दीपक दैने, दिनकर जाधव आदी या वेळी उपस्थित होते. ग्राहकांसाठी ताज्या भाज्या, फळे आणि इतर हंगामी उत्पादने थेट शेतकऱ्यांकडून उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘किसान कनेक्ट’ विश्वासार्ह मानले जाते. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा आणि ग्राहकांना उच्च प्रतीचा शेतमाल मिळावा यासाठी ‘किसान कनेक्ट’ कार्यरत आहे. ‘किसान कनेक्ट’ डिजिटल माध्यमांद्वारे सात हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांशी जोडते.
