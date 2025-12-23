ठाकरेंची शिवसेना झाली पुणेमुक्त - १० नगरसेवकांनी केला पक्षाला ‘जय महाराष्ट्र’
पुणे, ता. २३ : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे १० नगरसेवक निवडून आले होते. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर यातील नऊ नगरसेवक उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत होते. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत एक-एक करून शिवसैनिकांनी उद्धव ठाकरे यांना ‘जय महाराष्ट्र’ करत दुसऱ्या पक्षांमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात एकही नगरसेवक राहिला नाही. परिणामी ‘शिवसेना उबाठामुक्त पुणे’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेने पुण्यात त्यांचा पाया मजबूत केला होता. महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे १५-२० नगरसेवक युतीमध्ये निवडून येत होते. २०१७ ला भाजप आणि शिवसेनेची युती तुटल्याने १० नगरसेवक निवडून आले होते. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्याने शिवसेना फुटल्यानंतर पुण्यातून केवळ नगरसेवक नाना भानगिरे हे एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले. उर्वरित नऊ माजी नगरसेवकांनी त्यांची निष्ठा उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत दाखवली होती.
नाना भानगिरे यांनी सुरुवातीपासूनच ठाकरे यांची साथ सोडली. गेल्यावर्षी जानेवारीत बाळा ओसवाल, विशाल धनवडे, प्राची अल्हाट, पल्लवी जावळे आणि संगीता ठोसर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला जोरदार झटका बसला होता. त्यानंतर अविनाश साळवे यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांनी काँग्रेसतर्फे पुणे कॅंटोन्मेंट मतदारसंघातून उमेदवारी मिळावी यासाठी प्रयत्न केला होता. दोन दिवसांपूर्वी श्वेता चव्हाण यांनी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर पृथ्वीराज सुतार आणि संजय भोसले या दोन जुन्या निष्ठावान शिवसैनिकांनी अखेर उद्धव ठाकरे यांना ‘जय महाराष्ट्र’ करून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.
शिवसेनेतून अन्य पक्षात गेलेले माजी नगरसेवक
- भाजप : बाळा ओसवाल, विशाल धनवडे, प्राची अल्हाट, संगीता ठोसर, पल्लवी जावळे, संजय भोसले, पृथ्वीराज सुतार
- शिवसेना : नाना भानगिरे
- काँग्रेस : अविनाश साळवे
- राष्ट्रवादी काँग्रेस : श्वेता चव्हाण
