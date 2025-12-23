शिवसेना ‘उबाठा’कडून ३३६ इच्छुकांच्या मुलाखती
पुणे, ता. २३ : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने पुणे महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवार निवड प्रक्रिया नाना पेठ येथील शिवसेना संपर्क कार्यालयात पार पडली. त्यासाठी इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या. आतापर्यंत शिवसेनेच्या सर्व ४१ प्रभागांमधून एकूण ३३६ इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या आहेत.
यावेळी मुलाखती घेण्यासाठी शिवसेना शहरप्रमुख संजय मोरे, गजानन थरकुडे, सहसंपर्क प्रमुख आदित्य शिरोडकर, राज्य संघटक वसंत मोरे, माजी शहरप्रमुख रामभाऊ पारिख, प्रशांत बधे, कार्यालयीन सचिव मकरंद पेठकर यांनी मुलाखती घेतल्या, अशी माहिती प्रसिद्धी प्रमुख अनंत रामचंद्र घरत यांनी दिली. दरम्यान, काँग्रेस पक्षासोबत युतीबाबत अद्याप निर्णय झालेला नसून त्याबाबत पक्षाची वरिष्ठ स्तरावर बोलणी सुरू असल्याची माहिती शहरप्रमुख संजय मोरे यांनी दिली. तसेच इतर पक्षांतील नगरसेवकही पक्षामध्ये येण्यासाठी इच्छुक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.