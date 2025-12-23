‘मनसे’ची यादी शुक्रवारी होणार जाहीर
पुणे, ता. २३ : आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शुक्रवारी (ता. २६) उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्याची शक्यता आहे. पुण्यात सध्या दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीची चर्चा सुरू आहे. मात्र, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आघाडीसोबत राहणार की मनसेशी हातमिळवणी करून स्वतंत्र लढणार, यावर महाविकास आघाडीचे गणित अवलंबून आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतल्यास मनसे आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष अशी युती पुण्यात पाहायला मिळेल. तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष महाविकास आघाडीसोबत गेल्यास मनसेदेखील महाविकास आघाडीसोबत जाईल, अशी माहिती पक्षाचे सरचिटणीस हेमंत संभूस यांनी दिली. मनसेतर्फे शहरातील विविध प्रभागांसाठी ४९५ अर्जांचे वाटप करण्यात आले असून ४०० इच्छुकांच्या मॅरेथॉन मुलाखती पार पडल्या आहेत. पक्षाने सूक्ष्म पद्धतीने छाननी करून २७५ उमेदवारांची यादी तयार ठेवली आहे.
ठाकरे गटाच्या भूमिकेवर गणिते अवलंबून
पुण्यातील मनसेची राजकीय गणिते सध्या ठाकरे गट काय भूमिका घेतो, यावर अवलंबून आहेत. जर ठाकरे गटाने स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला, तर पुण्यात दोन्ही ठाकरे एकत्र येऊन निवडणूक लढवतील. मात्र, ठाकरे गट महाविकास आघाडीतच राहिला, तर मनसेदेखील नव्या राजकीय समीकरणांसह महाविकास आघाडीसोबत निवडणूक लढवेल. त्यामुळे मुंबईत बुधवारी होणाऱ्या घोषणेनंतर पक्षाची पुण्यातील वाटचाल स्पष्ट होईल.
