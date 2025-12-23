तेजवानीच्या ऑफिसबॉयची भागीदार म्हणून स्वाक्षरी
पुणे, ता. २३ : मुंढवा येथील शासकीय जमीन अमेडिया कंपनीला बेकायदा विक्री करण्यासाठी शीतल तेजवानीच्या ‘ऑफिसबॉय’नेच कंपनीचा भागीदार असल्याप्रमाणे अर्ज, प्रतिज्ञापत्र आणि अधिकारपत्रावर स्वाक्षरी केल्याची धक्कादायक बाब पोलिस तपासात समोर आली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने तेजवानीच्या पोलिस कोठडीत २९ डिसेंबरपर्यंत वाढ केली आहे.
या गुन्ह्यात तेजवानी, अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीचा संचालक दिग्विजय पाटील आणि दुय्यम सहनिबंधक रवींद्र तारू यांच्याविरोधात बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने तेजवानीला मंगळवारी (ता. २३) दुपारी न्यायालयात हजर करण्यात आले.
या प्रकरणाच्या तपासात तेजवानीच्या ‘ऑफिसबॉय’नेच अमेडिया कंपनीचा भागीदार असल्याप्रमाणे अभिनिर्णय प्रक्रियेचा अर्ज, प्रतिज्ञापत्र आणि अधिकारपत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय जमीन परस्पर विक्रीसाठी प्रयत्न केल्याचा संशय आहे. तेजवानी आणि संबंधित ‘ऑफिसबॉय’ यांच्यातील आर्थिक व्यवहार याबाबत बावधन पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पूत्र पार्थ पवार आणि शीतल तेजवानी यांच्यातील व्यवहाराशी संबंधित महत्त्वाचे दस्तावेज सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी जाहीर केले आहेत. ही कागदपत्रे बावधन पोलिसांनी न्यायालयासमोर सादर केली.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी नवीन खुलासे केल्याने तपासाची दिशा बहुआयामी झाली आहे. तेजवानी तपासात सहकार्य करत नसल्याने सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. तसेच, दस्तऐवज तयार करण्यासाठी वकिलांना दिलेली रक्कम आणि समाजमाध्यमांवर प्रसारित कागदपत्रांबाबतही तपास करायचा आहे. त्यामुळे पोलिस कोठडीत वाढ करावी, अशी मागणी सरकारी वकील नितीन अडागळे आणि तपास अधिकारी वरिष्ठ निरीक्षक अनिल विभूते यांनी केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली.
