राष्ट्रवादीकडून सन्मानजनक प्रस्ताव आल्यास विचार करणार
पुणे, ता. २३ : ‘‘महापालिका निवडणूक एकत्र लढण्याबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात दोन मतप्रवाह आहेत, मात्र मतप्रवाहांपेक्षा पक्षाचे हित महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रवादीकडून सन्मानजनक प्रस्ताव आला तर नक्की विचार केला जाईल,’’ असे सूचक विधान करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र निवडणूक लढविण्याच्या चर्चेला ‘सकाळ’शी बोलताना दुजोरा दिला.
‘राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षांकडून महापालिका निवडणूक एकत्र लढण्याचा विचार झाल्यास आपण राजकारण सोडू,’ असे पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर, जगताप यांनी राजीनामा दिल्याची चर्चा मंगळवारी दिवसभर सुरू होती. त्याबाबत ‘जगताप यांनी आपल्याकडे राजीनामा दिला नाही’, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. ‘सकाळ’शी बोलताना शिंदे म्हणाले, ‘‘भाजपने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबर महापालिका निवडणुकीत युती केली नाही. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये याबाबत चर्चा सुरू आहे. आमच्याकडे राष्ट्रवादीकडून अद्यापही सन्मानजनक प्रस्ताव आलेला नाही. दोन्ही राष्ट्रवादी महापालिका निवडणुकीत एकत्र येण्याबाबत पक्षांमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. मात्र दोन्ही मतप्रवाहांपेक्षा पक्षाचे हित महत्त्वाचे आहे. त्यानुसार, आम्ही पक्षाच्या हिताला प्राधान्य देतो. राष्ट्रवादीकडून सन्मानजनक प्रस्ताव आला तर, नक्कीच विचार केला जाईल.’’
