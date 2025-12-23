कचऱ्यात सापडलेली अंगठी कचरावेचक महिलेकडून परत
पुणे, ता. २३ ः कचऱ्यात पडलेली लाखो रुपये असलेली बॅग परत करणाऱ्या स्वच्छ संस्थेच्या कचरावेचकाची बातमी ताजी असतानाच, आता स्वच्छ संस्थेच्याच एका कचरावेचक महिला कर्मचाऱ्याने कचऱ्यात सापडलेली लग्नातील सोन्याची अंगठी परत करत प्रामाणिकपणाचे दर्शन घडविले.
स्वच्छ संस्थेच्या शालन वायला या सोमवारी (ता. २२) रोजी कसबा विश्रामबागवाडा परिसरात घरोघरी कचरा संकलनाचे काम करत होत्या. कचरा वर्गीकरण करत असताना त्यांना कचऱ्यामध्ये एक तोळ्याची सोन्याची अंगठी सापडली. त्यांनी ती अंगठी सुरक्षित ठेवून मूळ मालक प्रियांका जगदाळे यांना अंगठी परत केली. गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर विद्यालयाच्या माजी प्राचार्य जयश्री जगदाळे यांच्या स्नूषा प्रियांका जगदाळे यांच्या लग्नाची अंगठी होती. स्वयंपाक करताना घाईगडबडीमध्ये त्यांनी अंगठी कागदामध्ये काढून ठेवली होती. नजरचुकीने अंगठी कचऱ्यामध्ये केली. अंगठी हरविल्याचे लक्षात येताच, त्यांनी अंगठीचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी त्यांचा शालन वायला यांच्याशी संपर्क झाला. वायला यांनी जगदाळे यांना त्यांची अंगठी परत केली. जगदाळे यांनी वायला यांना साडीचोळी देऊन त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
