पुणे, ता. २४ ः अमृत महोत्सवाकडे वाटचाल करीत असलेल्या भारतीय वारकरी मंडळातर्फे जगद्गुरू तुकोबाराय वैकुंठगमन ३७५ वर्षपूर्तीनिमित्त गुरुवार (ता. २५) पासून चारदिनी कीर्तन महोत्सव आयोजित करण्यात आला असल्याची माहिती भारतीय वारकरी मंडळाचे अध्यक्ष धनंजय बडदे, कार्यवाह अखिल झांजले यांनी दिली.
रविवार पेठेतील कस्तुरे चौकातील विठ्ठल मंदिरात होणाऱ्या या महोत्सवात २५ ते २८ डिसेंबर दरम्यान दररोज सायंकाळी सात ते नऊ या वेळेत कीर्तनांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये अभय महाराज टिळक (ता. २५), राजेश महाराज वांजपे (ता. २६), रोहन महाराज जुनेजा (ता. २७) यांची कीर्तन होतील. रविवारी (ता. २८) सकाळी दहा ते बारा या वेळेत सुनील महाराज कामठे यांचे काल्याचे कीर्तन होईल. सप्ताह काळात दररोज अन्नप्रसाद दिला जाणार आहे.