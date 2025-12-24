महापालिका निवडणुकीत ब्राह्मण उमेदवारांना प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी
पुणे,ता. २४ : महापालिका निवडणुकीमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांनी ब्राह्मण समाजातील उमेदवारांना योग्य व पुरेसे प्रतिनिधित्व द्यावे, असे आवाहन सकल ब्राह्मण समाजातर्फे बुधवारी पत्रकार परिषदेत करण्यात आले. शहरात ब्राह्मण मतदारांची संख्या किमान १६ टक्के असूनही उमेदवारांना डावलले जात असल्याची भावना समाजाच्या सदस्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
शहरातील ब्राह्मण बहुल प्रभागांमध्ये प्रतिनिधित्वाचा विचार व्हावा, याबरोबरच सर्वसाधारण गटामधून केवळ खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना प्राधान्य देऊन आरक्षित समाजातील उमेदवारांना प्रतिनिधित्व देऊ नये,अशी मागणीही ब्राह्मण समाजाकडून करण्यात आली. यावेळी समाजाचे समन्वयक भालचंद्र कुलकर्णी, सहसमन्वयक ईशानी जोशी, प्रवक्ते विश्वजित देशपांडे, विश्वनाथ भालेराव, मंदार रेडे, सुनील पारखी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
‘राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे ३० सक्षम उमेदवारांची यादी दिली असून त्यावर सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे देशपांडे यांनी नमूद केले. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिवसेनेचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, काँग्रेसचे शहरातील नेते यांचीही संघटनेचे पदाधिकारी भेट घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
