भयमुक्त वातावरणासाठी पोलिस कटिबद्ध : सपोनि संदीप पोमण ; के. एम. कंपनीच्या संशयीतांना अटक
भयमुक्त पुसेगावसाठी पोलिस प्रयत्नशील
संदीप पोमण; शस्त्राचा धाक दाखवून लुटणाऱ्या संशयितांना अटक
पुसेगाव, ता. २७ : पुसेगाव पोलिस ठाण्याद्वारे कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. नागरिकांना भयमुक्त वातावरणात जगता येण्यासाठी पोलिस त्यांचे कर्तव्य पार पाडत आहेत, अशी ग्वाही पुसेगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप पोमण यांनी दिली.
येथील यात्रास्थळाजवळील करंजाळे मळा शिवारात शस्त्राचा धाक दाखवून निखिल जाधव आणि सूरज जाधव यांच्याकडील ७० हजारांचा मुद्देमाल घेऊन पळून गेलेल्या करण बचाराम मदने आणि त्याच्या साथीदारांना अटक केल्याची माहिती देताना ते बोलत होते.
श्री. पोमण पुढे म्हणाले, ‘‘पुसेगाव यात्रेदरम्यान घडलेल्या लूटमारीच्या घटनेतील रामदास जाधव या संशयिताला घटनास्थळावरून अटक करण्यात आली होती. घटनेतील फरारी संशयितांच्या शोधासाठी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथके तयार करण्यात आली होती. दहशत माजवणाऱ्यांना लवकरात लवकर अटक करण्याचे निवेदन पुसेगाव ग्रामस्थांनी दिले होते. पोलिसांच्या पथकाने तांत्रिक माहितीच्या आधारे संशयित करण मदने आणि शुभम जाधव यांना कऱ्हाड येथून ताब्यात घेतले आहे. न्यायालयाने त्यांना सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.’’
पुसेगाव पोलिस ठाण्याकडून रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांना भयमुक्त वातावरणात राहण्याबरोबरच कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन होणार आहे.
पुसेगाव : संशयित करण मदने आणि साथीदारांना ताब्यात घेतल्यानंतर संदीप पोमण व पोलिस कर्मचारी.
