मतपेट्यांमुळे क्रीडा संकुल बंद
राजगुरुनगर, ता. २६ : येथील तालुका क्रीडा संकुल इमारतीत राजगुरुनगर नगरपरिषद निवडणुकीच्या मतपेट्या ठेवल्या आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी क्रीडा संकुलाचे फाटक बंद ठेवण्यात आल्याने खेळाडू आणि चालण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय होत आहे. मैदानावर येणारे लोक तिन्हेवाडी रस्त्यावर वाहने उभी करत असल्याने रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांनाही अडथळा होत आहे.
क्रीडा संकुलाचे फाटक बंद ठेवण्यात आल्याने मैदानावर येणारे लोक वाहने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना लावतात. हा रस्ता अरुंद असल्याने तिन्हेवाडीकडून राजगुरुनगरकडे येणाऱ्या वाहनांना अडथळा निर्माण होतो. रस्त्यावर वाहने उभी केल्याने मोठ्या वाहनांना वाट काढणे कठीण होत आहे. तसेच, मतपेट्या असल्यामुळे बॅडमिंटन हॉल, व्यायामशाळा वापरासाठी बंद आहे. त्यामुळे येथून तातडीने मतपेट्या हलवाव्यात आणि क्रीडा संकुल इमारत व वाहनतळ खुले करावे, अशी मागणी खेळाडू व नागरिक करत आहेत.
काही वर्षांपूर्वी निवडणुकांच्या मतमोजणीसाठी खासगी मंगल कार्यालये अथवा अन्य इमारती भाड्याने घेऊन वापरल्या जात होत्या. मात्र, क्रीडा संकुल झाल्यापासून ग्रामपंचायती ते विधानसभेपर्यंत सर्व निवडणुकांची कार्यवाही येथून केली जाते. मतदान केंद्रांच्या साहित्य वाटपापासून मतमोजणीपर्यंत सर्व कारभार येथूनच होतो. मतदानापूर्वी, मतदानानंतर मतमोजणी होईपर्यंत आणि त्यानंतरही काही दिवस मतपेट्या येथेच ठेवल्या जातात. या संपूर्ण कालावधीत क्रीडा संकुल बंद ठेवले जाते. त्यामुळे खेळाडू, पोलिस व लष्करी भरतीसाठी येणारे तरुण आणि व्यायामासाठी येणाऱ्या नागरिकांची सातत्याने गैरसोय होत आहे. त्यामुळे या कामासाठी अन्य ठिकाणी सोय करावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. पण प्रशासन या समस्येकडे गांभीर्याने पाहत नाही.
आमदार बाबाजी काळे यांच्याकडे यासंदर्भात तक्रारी गेल्यानंतर त्यांनी यासाठी पर्याय शोधण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. तसेच, क्रीडा संकुलाच्या परिसरातील रस्ता कॉंक्रिटीकरण करून रुंद करण्यात येईल. संरक्षक भिंतीलगतही सिमेंट पाइप टाकून आणि भराव करून वाहनतळाची व्यवस्था करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
