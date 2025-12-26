दुधाच्या थकीत अनुदानावर पशुपालक आक्रमक; प्रफुल्ल कदम यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयावर दुधाची मोकळी केंड फेकण्याचा इशारा
सांगोला : येथे मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार बाळूताई भागवत यांना देताना प्रफुल्ल कदम व शेतकरी.
दुधाच्या थकीत अनुदानावर पशुपालक आक्रमक
प्रफुल्ल कदमांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयावर दुधाची केंड फेकण्याचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला, ता. २६ : राज्य शासनाने जाहीर केलेले दुधाचे अनुदान व चारा छावण्यांची प्रलंबित बिले अद्याप न मिळाल्याने पशुपालकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पशुपालक व शेतकऱ्यांचा मोठा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर किसान आर्मी व वॉटर आर्मीचे नेते प्रफुल्ल कदम यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो पशुपालकांनी थेट मंत्रालय व आयुक्तालयासमोर दुधाची मोकळी केंड फेकण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्यातील सहकारी दूध संघ तसेच खासगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यांसाठी प्रतिलिटर ५ रुपये, तर ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यांसाठी प्रतिलिटर ७ रुपये अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, शासनाने केवळ पहिल्या टप्प्यातील अनुदान दिले असून, दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदान अद्याप प्रलंबित आहे. त्याचप्रमाणे चारा छावण्यांची बिलेही अदा करण्यात आलेली नाहीत. यामुळे पशुपालकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या अन्यायाविरोधात आंदोलनाचा इशारा देण्यासाठी मंगळवारी (ता. ३०) सांगोला तहसील कार्यालयासमोर असंख्य पशुपालक दुधाची मोकळी केंड फेकून निषेध आंदोलन करणार आहेत. तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास तारीख न जाहीर करता थेट मंत्रालयासमोर आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा संबंधित वरिष्ठ जबाबदार अधिकाऱ्यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून दुधाच्या थकीत अनुदानाबाबत व चारा छावण्यांच्या बिलांबाबत लेखी आश्वासन द्यावे, अशी ठाम मागणी प्रफुल्ल कदम यांनी केली आहे.
