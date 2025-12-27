सांगोला तालुक्यातील टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पाला ७० कोटींचा निधी मंजूर
टेंभू उपसा सिंचनासाठी ७० कोटींचा निधी मंजूर
सांगोला तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळाला दिलासा
सांगोला, ता. २८ : सांगोला तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या दीर्घ प्रतीक्षेला अखेर न्याय मिळाला आहे. टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत प्रलंबित असलेल्या पाइपलाइन व कालवा लाभक्षेत्र विकास कामांसाठी तब्बल ७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मंजूर निधीतून बुद्धेहाळ भरण वितरिकेसाठी ४८ कोटी ३५ लाख ८९ हजार रुपये, तर सांगोला कालवा किमी १ ते ५० लाभक्षेत्र विकास कामांसाठी २१ कोटी २७ लाख ६८ हजार रुपये असा एकूण सुमारे ७० कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार हा निधी प्रापण सूची सन २०२५-२६ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.
या निधीतून पाइपलाइन व कालव्यांच्या बांधकामाच्या विविध टप्प्यांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. यापूर्वी या कामांच्या मंजुरीस वारंवार विलंब होत असल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी होती. मात्र आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी ही मागणी ठामपणे मांडत संबंधित विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याने अखेर निधी मंजूर झाला.
टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत सांगोला कालवा किमी १ ते ५० परिसरातील शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार वाढीव पाइपलाइन व लाभक्षेत्र विकास कामे मार्गी लागणार आहेत. या कामांमुळे कडलास, कोळे, सोनंद, गौडवाडी तसेच परिसरातील इतर गावांना नियमित सिंचनाचा लाभ मिळणार असून शेतीचे क्षेत्रफळ व उत्पादनक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा आहे. दुष्काळी परिस्थितीतही शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण होऊन शेतीसमोरील अनेक समस्या कमी होणार आहेत.
सांगोला तालुक्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचवणे ही आमची बांधिलकी आहे. मंजूर झालेल्या निधीमुळे अपूर्ण कामांना नवसंजीवनी मिळेल आणि सिंचन व्यवस्थेला गती मिळणार आहे.
-डॉ. बाबासाहेब देशमुख, आमदार, सांगोला
