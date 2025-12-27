बारामती-शिर्सुफळ बस सुरू करण्याची मागणी
शिर्सुफळ, ता. २७ : बारामती-शिर्सुफळ-बारामती सेवा देणारी राज्य परिवहन महामंडळाची शिर्सुफळ येथे रात्री मुक्कामाला असणारी एसटी बसची सेवा बंद झाल्याने प्रवासी अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे बंद केलेली एसटी बस पुन्हा सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
गेली अनेक वर्षापासून दिवसातून पाच ते सहा फेऱ्या देणारी एसटी गाड्यांच्या फेऱ्या कमी झाल्या आहेत. शिर्सुफळ, साबळेवाडी, गोलांडवाडी, जराडवाडी या गावातील जवळपास ८० विद्यार्थ्यांना एसटीची दीड-दोन तास वाट पहावी लागते. अनेकदा एसटी गाडी येत नसल्याने विद्यार्थी अनोळखी वाहनांचा आधार घेत जीव धोक्यात घालून घरी जात आहेत. बारामतीवरून उंडवडी सुपे आदी गावांकडे जाणाऱ्या इतर गाड्यांची देखील अशीच अवस्था आहे.
दरम्यान, बारामती आगाराकडून मुक्कामी बसच्या चालक वाहकांची राहण्याची सोय केली तरच बस सेवा सुरळीत केली जाईल, असे ग्रामपंचायतीला पत्र देण्यात आले आहे. सरकारी शाळांच्या वेळेनुसार सुरू असलेली एसटी बसची सेवा खासगी शाळांच्या वेळेनुसार चालू केली आहे. सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत असल्यामुळे पालक विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश घेत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
राज्य परिवहन महामंडळ बारामती आगार प्रमुखाचे रविराज घोगरे यांच्याशी मागील चार दिवसांपासून संपर्क साधला असता कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधल्यानंतर एसटी गाड्यांचे आम्हाला माहिती नाही, ती माहिती तुम्ही वरिष्ठांकडून घ्यावी, अशी उडवाउडवीचे उत्तरे दिली जात आहेत.
दिवसातून पाच ते सहा फेऱ्या करत सेवा देणारी बारामती-शिर्सुफळ-बारामती एसटी बसची कोरोना काळापर्यंत अखंडितपणे सेवा चालू होती. त्यानंतर दिवसातून दोनच फेऱ्या होऊ लागल्याने प्रवाशांची अडचण निर्माण झाली असल्याने बारामती एसटी आगार यांनी विलंब न करता नियमित बस फेऱ्या चालू कराव्यात.
- कचर शिंदे, ग्रामस्थ, शिर्सुफळ.
