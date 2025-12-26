रांजणगावातील ६६ लाखांची चोरीचा उलगडा
शिरूर, ता. २६ : रांजणगाव एमआयडीसीतील गोदामातून सुमारे ६६ लाख रुपये किमतीच्या मालाने भरलेला पिकअप चोरून नेण्याच्या मोठ्या चोरीचा उलगडा करण्यात रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांना यश आले आहे. या प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली असून दोघांचा शोध सुरू आहे. या चोरीतील मुद्देमालासह चोरीसाठी वापरलेली दोन वाहने पोलिसांनी जप्त केली आहेत.
प्रथमेश ज्ञानेश्वर चव्हाण (रा. वाघोली, ता. हवेली) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. तर दीपक ज्ञानेश्वर ढेरंगे व अल्ताफ अयुब मुल्ला या दोघांचीही या चोरीप्रकरणातील नावे निष्पन्न झाली असल्याचे व त्यांचा शोध घेतला जात असल्याचे जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदिपसिंह गिल यांनी शुक्रवारी (ता. २६) पत्रकार परिषदेत सांगितले. या बाबतची माहिती अशी की, बुधवारी (ता. १७) सकाळी पावणेसातच्या सुमारास धाडसी चोरीचा हा प्रकार घडला होता. रांजणगाव एमआयडीसीतील चमाडीया गोदामाध्ये आय टीसी कंपनीचा विविध प्रकारचा माल ठेवलेला होता. यापैकी सिगारेट, साबण व बिस्किटे आदी सुमारे ६५ लाख ९८ हजार ८९७ रुपयांचा काही माल डिलरकडे पाठविण्यासाठी बुधवारी (ता. १७) रात्री बॉक्समध्ये भरून तो गोदामामधील मोविंग लॉजिस्टीकच्या पिकअपमध्ये ठेवण्यात आला होता. मालाने भरलेली ही पिकअप संबंधित डिलरकडे जाण्यापूर्वीच चोरीला गेल्याचे निष्पन्न झाल्यावर रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांकडे फिर्याद नोंदविण्यात आली होती.
अपर पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे, शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, रांजणगाव एमआयडीसीचे पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांच्याशी चर्चा करून पोलिसांना तपासाबाबत सूचना दिल्यानंतर पोलिस उपनिरीक्षक अविनाश थोरात, सहायक फौजदार दत्तात्रेय शिंदे, पोलिस कॉन्स्टेबल उमेश कुतवळ, योगेश गुंड, किशोर शिवणकर, माणिक काळकुटे, अमोल रासकर या पथकाने तपासाची चक्रे वेगात फिरवून परिसराची नाकेबंदी केली असता चमाडीया गोदामापासून काही अंतरावर मोविंग लॉजिस्टीकचे पिकअप वाहन काही मालासह सापडले. चोरट्यांनी या पिकअपमधील ५४ लाख ५३ हजार रुपये किमतीचे सिगारेटचे बॉक्स दुसऱ्या वाहनातून चोरून नेल्याचे निष्पन्न झाल्यावर संबंधित वाहनाचा शोध घेण्यात आला. त्यासाठी तपास पथकाने पुण्यापर्यंत सुमारे शंभर पेक्षा अधिक सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यातून चोरीसाठी वापरलेल्या वाहनाचा ठावठिकाणा मिळाल्यानंतर पोलिस अंमलदार उमेश कुतवळ यांनी वाघोली परिसरात तळ ठोकून हॉटेल कावेरी जवळ माल खाली करताना संबंधित वाहन चालकासह ताब्यात घेतले. चालकाकडे केलेल्या चौकशीतून प्रथमेश चव्हाण या पर्यवेक्षकाने हे वाहन भाडेतत्त्वावर घेऊन ते दीपक ढेरंगे व अल्ताफ मुल्ला यांच्याकडे चोरीचा माल वाहून आणण्यासाठी दिल्याचेही पुढील तपासातून निष्पन्न झाले. त्यानुसार पोलिस पथकाने प्रथमेश चव्हाण याच्या मुसक्या आवळल्या. त्याने चोरीची कबुली दिल्यानंतर दोन्ही वाहनांसह चोरी करून दुसऱ्या गोदामात नेऊन ठेवलेला मालदेखील पोलिस पथकाने जप्त केला.
औद्योगिक क्षेत्रात अशा प्रकारच्या मोठ्या चोरीच्या घटना देशाच्या आर्थिक प्रगतीस धोकादायक ठरू पाहणाऱ्या असल्याने व या घटनेतही मोठ्या प्रमाणात साहित्य चोरीस गेल्याने स्थानिक पोलिसांना कसोशीने तपासाच्या सूचना दिल्या होत्या.
- संदिपसिंह गिल, पोलिस अधीक्षक
