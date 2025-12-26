नगरसेवकांनी वाहतूक कोंडी सोडवण्यावर भर द्यावा
सासवड, ता. २५ : सासवडच्या नगरसेवकांनी शहरातील वाहतूककोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी भर देण्याची मागणी पत्रकार संघाच्या वतीने करण्यात आली. नगरपरिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा गुरुवारी (ता. २५) शहर पत्रकार संघाच्या वतीने तुलशीची रोपे देऊन सत्कार केला. याप्रसंगी वाहतूककोंडीचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
नगरपरिषदेच्या सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास माजी आमदार संजय जगताप, भाजप जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर वढणे, नगराध्यक्षा आनंदीकाकी जगताप, सहायक पोलिस निरीक्षक वैभव सोनवणे, शहराध्यक्ष आनंद जगताप, साकेत जगताप, बाळासाहेब कुलकर्णी उपस्थित होते.
पत्रकार संघाच्या वतीने शहरातील अंतर्गत रस्ते आणि विशेषतः सोमवारच्या आठवडी बाजारातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मांडण्यात आला. पालिका आणि पोलिस प्रशासनाने एकत्रितपणे यावर उपाययोजना करावी, अशी मागणी करण्यात आली. ‘‘लवकरच शहरातील व्यापाऱ्यांसोबत बैठक घेतली जाईल आणि काही ठिकाणी ‘एकेरी वाहतूक’ लागू करण्याबाबत नियोजन केले जाईल,’’ असे नगराध्यक्षा जगताप आणि पोलिस अधीक्षक सोनवणे यांनी सांगितले.
नवनिर्वाचित नगरसेविका स्मिता उमेश जगताप, स्मिता सुहास जगताप, ज्ञानेश्वर गिरमे, मनोहर जगताप, बाळासाहेब भिंताडे यांनी सांगितले की, निवडणूक संपली आहे, आता गट तट विसरून नागरिकांच्या सहकार्याने शहराचा विकास हेच आमचे मुख्य ध्येय असेल, तर मंदार गिरमे यांनी सांगितले की, प्रसंगी विरोधी पक्षाचीही भूमिका मांडली जाईल.
नगरसेविका माधुरी राऊत, लीना वढणे, शीतल भोंडे, रत्ना म्हेत्रे, दीपाली जगताप, प्रियांका जगताप, शिल्पा जगताप, हेमलता इनामके, नगरसेवक सोपान रणपिसे, वैभव टकले, प्रीतम म्हेत्रे, प्रदीप राऊत यांच्यासह संघाचे कार्याध्यक्ष जीवन कड, सचिव गणेश मुळीक, उपाध्यक्ष राजेंद्र बर्गे, सदस्य सुनील वढणे, तानाजी सातव, संदीप जगताप, शकील बागवान, जगदीश शिंदे आदी उपस्थित होते. पत्रकार संघाचे अध्यक्ष हेमंत ताकवले यांनी स्वागत व सूत्रसंचालन केले, माजी अध्यक्ष सुधीर गुरव यांनी प्रास्ताविक केले. संभाजी महामुनी यांनी आभार मानले.
