उंब्रज येथे डंपरचे चाक युवकाच्या पायावरुन गेले
डंपरच्या धडकेत
दुचाकीस्वार जखमी
उंब्रज, ता. २७ : येथे पाटण- पंढरपूर राज्य मार्गावर डंपरची दुचाकीला धडक बसून झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील एक जण गंभीर जखमी झाला आहे, तर अन्य एक जण किरकोळ जखमी झाला आहे. ही घटना सकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास घडली. चंद्रप्रकाश चौहान (वय २५, रा. कदममळा उंब्रज, मूळ रा. अयोध्या) असे गंभीर जखमी झालेल्या युवकाचे नाव आहे.
याबाबत घटनास्थळावर मिळालेली माहिती अशी की, उंब्रज- पाटण रस्त्यावर आज सकाळी डंपरची दुचाकीला डंपरची धडक बसून अपघात झाला. अपघातात चंद्रप्रकाश चौहान यांच्या पायावरून डंपरचे चाक गेल्याने तो गंभीर जखमी झाला. त्याला उपचारासाठी कऱ्हाडच्या कृष्णा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, तर अन्य एक जण किरकोळ जखमी झाला आहे.
दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून सांडपाणी रस्त्यावर सोडले जात असून, सांडपाण्यामुळे रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व स्थानिक प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत अनेक अपघात येथे झाले आहेत.
उंब्रज : येथे डंपरच्या धडकेत दुचाकीची झालेली अवस्था.
