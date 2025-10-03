कोरेगावमूळमध्ये हवेत शस्त्रपूजनावेळी गोळीबार
उरुळी कांचन, ता. ३ : विजयादशमीनिमित्त शस्त्रपूजनाचा कार्यक्रम सुरू असताना शस्त्राचा परवाना नसताना हवेत गोळीबार केल्याची घटना कोरेगावमूळ (ता. हवेली) येथे घडली. या प्रकरणी उरुळी कांचन पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, एकाला अटक करण्यात आली आहे.
याप्रकरणी अजिंक्य बाजीराव कड (वय २८) असे अटक केलेल्या संशयिताचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास कोरेगावमूळ गावातील शिलांगण मैदानात शस्त्रपूजनाचा कार्यक्रम सुरू होता. त्या वेळी अजिंक्य कड याने हवेत गोळीबार केल्याची घटना घडली. या वेळी त्याच्याकडे असलेले शस्त्र जयसिंग वामनराव तांबे ऊर्फ भोसले यांनी त्याला दिले होते, असे पोलिस तपासातून समोर आले आहे.
गोळीबाराच्या वेळी आजूबाजूला नागरिक उपस्थित असतानाही त्याने निष्काळजीपणे ही कृती केली. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला, असे पोलिसांनी नमूद केले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक निरीक्षक बाजगिरे करत आहेत.
