वाघोलीत तरुणाला सायबर चोरट्यांकडून एक लाखाचा गंडा
वाघोली, ता. १० ः वाघोली येथील ३२ वर्षीय तरुणाला सायबर चोरट्यांनी एक लाख रुपयांचा गंडा घातला. वाघोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय सेना दलात असलेल्या ३२ वर्षीय तरुणाच्या व्हॉटसॲप ग्रुपमध्ये एक एपीके फाइल आली होती. फाइलद्वारे शॉपिंग केल्यास ५० टक्के सवलत मिळणार असल्याचे लिहिले होते. त्यावर क्लिक केले असता ॲप्लिकेशन मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल झाले. त्यानंतर मोबाईल हॅक करण्यात आला. तरुणाने त्वरित मोबाईल रिसेट केल्यावर पुन्हा लॉगइन केले असता फ्लीपकार्टवर त्याच्या क्रेडिट कार्डद्वारे एक लाख ६ हजारांचे चार मोबाईल ऑर्डर केले असल्याचे समजले. तरुणाने फ्लिपकार्टला कळविले असता डिलिव्हरी झाल्याचे समजले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले असता वाघोली पोलिसांत तक्रार दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
