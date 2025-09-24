कोंढवे धावडे येथे गाई-बैलाचा हल्ला बसथांब्यावरील युवकाला शिंगावर उचलून आपटले
शिवणे, ता. २४ : कोंढवे धावडे गावठाणातील बसथांब्यावर अचानक गाई आणि बैलाने तिथे उभ्या असलेल्या तीन जणांवर हल्ला चढवला. यात एका युवकाला गाईने थेट शिंगावर घेऊन, जमिनीवर आपटल्याने तो गंभीर जखमी झाला आहे. सूरज राठोड असे त्याचे नाव आहे.
मंगळवारी रात्री साडेअकराच्या सुमारास ही घटना घडली. गाईने राठोडला शिंगावर उचलून जमिनीवर आपटले. तिने दोन्ही पाय युवकाच्या छातीवर ठेवून, पुन्हा शिंग मारण्याच्या तयारीत ती होती. मात्र, राठोडने चपळाई दाखवत शेजारी उभ्या असलेल्या टेंपोखाली आश्रय घेतला. त्यामुळे त्याचे प्राण वाचले. कपाळावर शिंग शिरल्याने त्याला गंभीर दुखापत झाली आहे.
दरम्यान, युवकाचे मित्र गाईला हुसकावण्याचा प्रयत्न करताच बैलही आक्रमक झाला. या दोन्ही जनावरांनी बसथांब्यावरील एका बुलेटला उचलण्याचा प्रयत्न केला. जवळपास पाच मिनिटे हा थरार सुरू होता. या आवाजाने पंचायत समितीचे माजी सदस्य कैलास पवार, हनुमान तरुण मंडळाचे विनय मोकाशी, कार्तिक पवार, राजेंद्र पवार, प्रज्वल सरपाटील, संतोष मोकाशी, स्नेहल बोरगे हे तातडीने घटनास्थळी धावून आले. त्यांनी काठी-बांबूचा आवाज करून जनावरे बाजूला हुसकावली. याचवेळी उत्तमनगर पोलिसांची गस्त पथकाची गाडीही घटनास्थळी दाखल झाली. पोलिसांनी जखमी युवकाला तातडीने स्थानिक रुग्णालयात दाखल केले. प्रथमोपचारानंतर त्याला ससून येथे हलविण्यात आले.
वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मोहन खांदारे म्हणाले, ‘‘गेल्या काही दिवसांत मोकाट जनावरांच्या हल्ल्यांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या जनावरांचे मालक कोण आहेत, याची चौकशी करून लवकरच बैठक बोलावली जाणार आहे.’’
