हल्ल्याच्या निषेधार्थ पोलिस ठाण्यात आंदोलन
विश्रांतवाडी, ता.१२ ः सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ विश्रांतवाडी येथे फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारधारेच्या संस्था, संघटना व कार्यकर्ते यांच्यावतीने निषेध आंदोलन करण्यात आले. शिवसेना उपनेत्या व आंबेडकरी विचारवंत सुषमा अंधारे, आमदार बापू पठारे उपस्थित होते. सरन्यायाधीश गवई यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या राकेश तिवारी या व्यक्तीवर देशद्रोहाचा तात्काळ गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. राकेश तिवारी यांच्या प्रतिमेला जोडे मारून निषेध व्यक्त करण्यात आला. गुन्हा दाखल करण्यात यावा, या मागणीसाठी आंदोलनकर्त्यांनी पोलिस ठाण्याच्या आवारात ठिय्या आंदोलन करत पोलिसांकडे हात जोडून विनंती केली. यावेळी पोलिस निरीक्षक दत्ताराम बागवे म्हणाले, ‘‘गुन्हा दाखल करता येणार नाही. आपण निवेदन द्यावे.’’
विश्रांतवाडी पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घ्यावी व ती पुढील तपासासाठी वर्ग करण्यात यावी, अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी होती. आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन स्वीकारून त्यावर वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेऊन गुन्हे दाखल करण्याची तजवीज ठेवली आहे, असे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी माघार घेतली. आंदोलनाचे संयोजन सचिन भोसले व निखिल गायकवाड यांनी केले. माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, माजी नगरसेवक सागर माळकर, भैयासाहेब जाधव, ॲड. अयुब शेख, संग्राम रोहम, डॉ. पवन सोनावणे, सुभाष ठोकळे, सुदर्शन चखाले, ॲड. नानासाहेब नलावडे आदी उपस्थित होते.
