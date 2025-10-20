घरफोड्या करणाऱ्या सराइतास अटक; पाच गुन्हे उघडकीस
वाघोली, ता. २० : घरफोड्या करणाऱ्या सराईतास गुन्हे शाखेच्या युनिट सहाच्या पथकाने वाघोलीतून अटक केली आहे. त्याच्याकडून चोरीची मोटार, घरफोडीतील सोन्याचे दागिने असा २१ लाख ४० हजारांचा ऐवज हस्तगत केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार वाघोली येथील चोखी ढाणीजवळ सापळा रचून सराईत गुन्हेगार बिरजू राजपूतसिंग दुधानी (वय ४०, रा. रामटेकडी) याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून चोरीची मोटार आणि विविध घरफोडी प्रकरणांतील सोन्याचे दागिने जप्त केले. दुधानी हा ‘मकोका’ गुन्ह्यातील आरोपी असून, जामिनावर बाहेर आला आहे. त्याच्यावर मुंढवा, येरवडा, चिखली, भोसरी एमआयडीसी आणि संत तुकारामनगर पोलिस ठाण्यात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्याकडून पाच वेगवेगळे गुन्हे उघडकीस आले असून, त्याच्या साथीदारांचा शोध पोलिस घेत आहेत. युनिट सहाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक वाहिद पठाण यांच्या पथकाने ही कामगिरी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.