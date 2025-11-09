पुणे
स्थळ बँक ऑफ महाराष्ट्र : आनंदनगर (सिंहगड रस्ता)
स्थळ बँक ऑफ महाराष्ट्र : आनंदनगर (सिंहगड रस्ता)
- बँकेत मोठ्या प्रमाणात गर्दी
- नागरिक रांगेत उभे होते
- बँकेत फर्निचर बनविण्याचे काम सुरू असल्याने अडचण
- आतील सर्व काउंटर सुरू होते, कर्मचारी जागेवर उपस्थित होते.
बँक ऑफ बडोदा : माणिकबाग
- नागरिक उपस्थित होते
- अधिकारी-कर्मचारी त्यांच्या जागेवर उपस्थित
- नागरिकांची कामे सुरू होती.
माणिकबाग : बँक ऑफ बडोदा येथे बँकेचे सर्व काउंटर सुरू होते.
आनंदनगर : भा. द. खेर चौक येथे बँकेत फर्निचरचे काम सुरू असल्याने नागरिकांची थोडी गैरसोय झाली; मात्र सर्व काउंटर पूर्ण क्षमतेने सुरू केले होते.