थांबलेल्या ट्रकला धडकून दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
वाघोली, ता. १८ ः थांबलेल्या ट्रकला दुचाकीस्वराची धडक बसली. या धडकेत गंभीर जखमी झालेल्या दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. वाघोलीतील कटकेवाडी परिसरात ही घटना घडली.
रणजित छोटन मिश्रा (३५, रा. वडगाव शेरी) असे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलिस हवालदार अशोक माने यांनी वाघोली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. रामू रामकिशोर वर्मा (रा. उत्तरप्रदेश) या ट्रक चालकावर व दुचाकीस्वराविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुचाकीस्वार रणजित मिश्रा मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास पुणे-नगर महामार्गाने लोणीकंदहून वाघोलीच्या दिशेने जात होता. कटकेवाडी येथील परफेक्ट वजनकाट्याजवळ लोखंडी स्टील साहित्य घेऊन जाणारा ट्रक थांबला होता. महामार्गावर थांबलेल्या ट्रक चालकाने पार्किंग लाइट, सेफ्टी ट्रँगल लावले नसल्याने दुचाकीस्वार मिश्रा ट्रकवर पाठीमागून आदळला. अपघातात त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्याला ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
