नवले पुलावर दोन अपघात; चार जखमी
धायरी, ता. ८ : नवले पूल परिसरातील अपघातांची मालिका सुरूच असून, सोमवारी अपघाताच्या दोन घटना घडल्या. साताऱ्याकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या महामार्गावर सकाळी ‘सेल्फी पॉईंट’जवळ स्कूल बसची मोटारीला पाठीमागून जोरदार धडक बसली. या अपघातात मोटारीतील एक जखमी झाला. तर स्कूल बसमधील दोन विद्यार्थ्यांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. अन्य एका अपघातात मोटार दुभाजकावर आदळल्याने चालक जखमी झाला आहे.
या प्रकरणी विशाल संपतराव पाटील (रा. तळेगाव दाभाडे) यांनी सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार बसचालक जीवन अंबादास शिंदे (रा. मानाजीनगर, नऱ्हे) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नवले पूल परिसरात सतत अपघात घडत असल्याने स्थानिक नागरिकांनी पुन्हा एकदा प्रशासनाकडे वेग नियंत्रण, रस्त्यांची रचना आणि सुरक्षिततेसंदर्भात ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
नियंत्रण सुटून दुभाजकावर धडक
नवले पूल परिसरात सोमवारी सायंकाळी सव्वासहा वाजण्याच्या सुमारास मुंबई -बंगळूर महामार्गावर साताऱ्याकडे जाणाऱ्या मार्गावर स्वामिनारायण मंदिरासमोर आणखी एक अपघात झाला. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने मोटार लोखंडी दुभाजकावर जाऊन आदळली. या अपघातात मोटारीचे पुढील भागाचे मोठे नुकसान झाले असून, चालक किरकोळ जखमी झाला आहे. त्याला तत्काळ खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले. या दोन्ही अपघातानंतर महामार्गावर काही वेळ वाहतूक कोंडी झाली होती; मात्र सिंहगड वाहतूक विभाग आणि सिंहगड रस्ता पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली.
