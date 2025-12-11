रेल्वेच्या धडकेत विद्यार्थ्याचा मृत्यू
हडपसर, ता. ११ : पतंग खेळायला गेलेल्या विद्यार्थ्याचा रेल्वेच्या धडकेत जागीच मृत्यू झाला. आज (ता. ११) सकाळी सव्वासातच्या सुमारास त्याचा मृतदेह ससाणेनगर येथील रेल्वे मार्गावर आढळून आला. प्रकाश डबले भुल (वय ११, रा. ससाणेनगर, हडपसर, मूळ रा. नेपाळ) असे मृत मुलाचे नाव आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काल सायंकाळी सहाच्या सुमारास प्रकाश पतंग खेळण्यासाठी गेला होता. तो घरी आला नसल्याने घरातील लोकांनी त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो सापडला नाही. दरम्यान, वडिलांनी काळेपडळ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिसांनीही त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. सकाळी सव्वासातच्या सुमारास ट्रॅकमन प्रमोद सक्सेना यांना प्रकाशचा मृतदेह आढळून आला. त्यांनी पोलिसांना कळविले.
....................................
प्रकाश डबले भुल
फोटो ः 75532
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.