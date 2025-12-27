पंढरपूर नगरपालिकेतील यशानंतर दिलीप धोत्रे यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट
मुंबई : राज ठाकरे यांच्या भेटीप्रसंगी दिलीप धोत्रे.
पंढरपूर न.पा.तील यशानंतर
धोत्रेंनी घेतली राज ठाकरेंची भेट
सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. २७ : नुकत्याच पार पडलेल्या पंढरपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे मार्गदर्शक म्हणून मनसे नेते दिलीप धोत्रे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी भाजप प्रणीत परिचारक गटाची गेली चार दशकांची सत्ता उलथवून लावत ऐतिहासिक विजय मिळवला. प्रभाग क्रमांक १७ मधून दिलीप धोत्रे यांच्या पत्नी माधुरी धोत्रे यांनी विक्रमी मतांनी विजय संपादन केल्या. विजय मिळवल्यानंतर मुंबई येथे दिलीप धोत्रे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली.
याप्रसंगी राज ठाकरे यांनी दिलीप धोत्रे यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप देऊन पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. पंढरपूर नगरपालिका निवडणुकीत सत्ताधारी भाजप प्रणीत परिचारक आघाडी विरुद्ध सर्वपक्षीय तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीमध्ये प्रमुख लढत झाली होती.
यामध्ये तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारासह मनसेच्या नगरसेवक पदाच्या उमेदवाराला येथील नागरिकांनी विक्रमी मतांनी निवडून दिले. या निवडणुकीत दिलीप धोत्रे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याने पंढरपूर नगरपालिकेत ४० वर्षांनंतर सत्तांतर झाले असून, पंढरपुरात मनसेची ताकद वाढली आहे. यावेळी राज ठाकरे यांनी पार पडलेल्या पंढरपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीबाबत धोत्रे यांच्याशी चर्चा करून आगामी काळात पंढरपूर येथे भेट देऊन कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार असल्याचे सांगितले.
