उपळे दुमाला येथे दोन ठिकाणी घरफोडी

वैराग, ता. २८ : बार्शी तालुक्यातील उपळे दुमाला येथे दोन ठिकाणी घराचे कोयंडे तोडून सुमारे ५५ ग्रॅम वजनाचे विविध सोन्याच्या दागिन्यांसह रोख २० हजार रुपये असे २ लाख ६७ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल अज्ञात चोरट्याने चोरून नेल्याप्रकरणी वैराग पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
फिर्यादी प्रभा नेवाले (वय ६२ रा. उपळे) या आपल्या मुलाला भेटण्यासाठी पुणे या ठिकाणी गेल्या होत्या. २५ डिसेंबर रात्री आठच्या सुमारास गावातील शेजारी उत्कर्ष पाटील यांनी फोनवर सांगितले की, तुमच्या घरी आलो होतो, तेव्हा घराचे दरवाजे उघडे दिसले. त्यानंतर फिर्यादीला पुणे येथे फोनवरून घडलेली हकीकत सांगितली. त्यावेळी घराचा कोयंडा तुटलेला असून कुलूप खाली पडलेले आहे.
तसेच गावातील जब्बार शेख (रा. उपळे) यांच्या घराचे किचनचा दरवाज्याचे कडीकोयंडा तोडून घरातील रोख रक्कम १० हजार रुपये चोरट्याने चोरले आहेत. दोन्ही घरामध्ये चोरी करणारे चोर एकच आहे. त्यांची चोरी करण्याची पद्धत एकच आहे. त्यामुळे अज्ञात चोरट्याविरोधात वैराग पोलिसांत फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे.
