वाई:-पालिका प्रशासनाच्यावतीने नगराध्यक्ष व सर्व सदस्यांचे स्वागत.
वाईत नवनिर्वाचित सदस्यांचे स्वागत
वाई, ता. २६ : पालिका प्रशासनाच्या वतीने नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष अनिल सावंत आणि सर्व नगरसेवक यांचे स्वागत करण्यात आले. यावेळी मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी यांनी पुष्पगुच्छ देऊन सर्वांचे स्वागत केले.
यावेळी नगरसेविका अपर्णा जमदाडे, प्रसाद बनकर, घनश्याम चक्के, पद्मा जाधव-पाडळे, संदीप जावळे, डॉ. जीविता जमदाडे, शारदा काळे, संग्राम पवार, भारत खामकर, ज्योती गांधी, डॉ. जागृती पोरे, विजय ढेकाणे, शैलेंद्र देवकुळे, केतकी मोरे, अजित शिंदे, डॉ. पद्मश्री चोरगे, रेखा जाधव, सुशील खरात, नीलिमा खरात, गुरुप्रसाद चव्हाण, संग्राम सपकाळ, दीपाली सावंत, नूतन मालुसरे या सदस्यांचा यथोचित सत्कार केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शहरातील भटक्या कुत्र्याच्या उपद्रवाबाबत आवश्यक उपाययोजना करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी कार्यालय अधीक्षक नारायण गोसावी, सर्व विभागप्रमुख व कर्मचारी उपस्थित होते.
स्वागतावेळी शाब्दिक चकमक
नगरपालिकेच्या वतीने नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष आणि सर्व सदस्यांना स्वागत समारंभासाठी दुपारी १:३० वाजता निमंत्रित करण्यात आले होते. प्रशासनाच्या निमंत्रणानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व सदस्य वेळेत सभागृहात दाखल झाले. मात्र, त्याच वेळी सभागृहात नगराध्यक्ष आणि भाजप सदस्यांचा पदग्रहण सोहळा आधीच सुरू होता. सभागृहात भाजप समर्थकांची मोठी गर्दी असल्याने आणि सोहळा सुरू असल्याने राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना बसण्यासाठी जागाच उरली नव्हती. निमंत्रण देऊनही आसन व्यवस्था नसल्याचे पाहून राष्ट्रवादीचे सदस्य आक्रमक झाले. माजी नगराध्यक्षा नीलिमा खरात आणि भारत खामकर यांनी थेट नगराध्यक्ष आणि उपस्थित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. यामुळे दोन्ही गटांच्या समर्थकांमध्ये शाब्दिक चकमक सुरू झाली. दरम्यान, नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी तातडीने मध्यस्थी केली.
वाई : अनिल सावंत यांचे स्वागत करताना संजीवनी दळवी.
