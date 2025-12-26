वाई:-वृद्ध महिलेस मारहाण करून चोरट्यांनी दोन लाख किमतीचे सोन्याचे दागिने केले लंपास.शुक्रवारी पहाटे पसरणी गावात ही घडली घटना.
पसरणीत चोरट्यांकडून
वृद्धेस मारहाण करून लुटले
दोन लाखांचे दागिने पळविले; पोलिसांकडून तपास सुरू
वाई, ता. २६ : पसरणी (ता. वाई) येथील शेतातील एका बंगल्यात अज्ञात चोरट्यांनी प्रवेश करून वृद्धेला मारहाण करून अंदाजे दोन लाख किमतीचे वीस ग्रॅम सोन्याचे दागिने चोरल्याची घटना घडली. शुक्रवारी (ता. २६) पहाटे दीड वाजण्याच्या सुमारास घडलेल्या या प्रकारामुळे गावात खळबळ उडाली आहे.
याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, पसरणी गावात सुभाषनगर येथे शांता किसन महांगडे (वय ८०) या आपल्या शेतातील मालकीच्या बंगल्यात एकट्याच राहात होत्या. रात्री जेवण करून त्या घराला आतून कडी लावून झोपल्या होत्या. त्यानंतर शुक्रवारी (ता. २६) पहाटे दीड वाजण्याच्या सुमारास बाहेर संशयास्पद आवाज येत असल्याने त्या दरवाजा उघडण्यासाठी उठल्या. त्यावेळी दार उघडताच तोंडाला रुमाल बांधलेले तीन अज्ञात व्यक्तींनी जबरदस्तीने बंगल्यात प्रवेश केला. त्यानंतर महिलेचे तोंड दाबून धरून तिला मारहाण केली आणि तिच्या गळ्यातील दोन पट्टीची सोन्याची माळ व कर्णफुले असे अंदाजे दोन लाख रुपये किमतीचे वीस ग्रॅमचे दागिने जबरदस्तीने काढून घेतले. या वेळी घरातील सर्व कपाटे फोडून सामान अस्ताव्यस्त फेकले. घटनेची माहिती मिळताच वाई पोलिस, सातारा स्थानिक गुन्हे शाखा (एलसीबी) तसेच श्वान पथक, ठसेतज्ज्ञांचे पथक पहाटे सुमारे चार वाजण्याच्या सुमारास घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पसार झालेल्या चोरट्यांचा शोध सुरू केला आहे. मात्र, हा बंगला गावाच्या बाहेर असल्याने परिसरात कुठेही सीसीटीव्ही कॅमेरे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे चोरट्यांचा माग काढताना पोलिसांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या घटनेमुळे पसरणी गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याची नोंद वाई पोलिस ठाण्यात झाली असून, पोलिस निरीक्षक जितेंद्र शहाणे अधिक तपास करीत आहेत.
पसरणी : सुभाषनगर येथील बंगल्यात प्रवेश केल्यानंतर चोरट्यांनी कपाटातील अस्ताव्यस्त केलेले साहित्य.
