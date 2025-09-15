अर्ज नामंजुरीवरून गंभीर आरोप
मार्केट यार्ड, ता. १५ : दि पूना मर्चंट्स चेंबरच्या द्विवार्षिक निवडणुकीत पाच इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज अयोग्य पद्धतीने नामंजूर केल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला आहे. उमेदवारांनी पत्रकार परिषदेत छाननीपासून ते नामंजुरीपर्यंतच्या घडामोडींची माहिती दिली. १३ सप्टेंबर रोजी दुपारी चार वाजेपर्यंत कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची मुदत असूनही त्यानंतर अर्ज नामंजूर करून १५ सप्टेंबर रोजीच लेखी माहिती देण्यात आल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला.
जवाहरलाल बोथरा, अशोक लोढा, कुणाल ओस्तवाल, अनिल लुंकड आणि विजय मूळचंद राठोड अशी या इच्छुक उमेदवारांची नावे आहेत. ते म्हणाले की, दि पूना मर्चंट्स चेंबरच्या गुरुवारी (ता. १८) होऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी ४१ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. त्या अर्जांची छाननी १२ सप्टेंबर रोजी झाली. त्या सुनावणीदरम्यान, अर्ज दाखल केलेले सर्व उमेदवार हजर होते. निवडणूक निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी चार अर्ज हे ‘डीआयएन’ नंबर नसल्याने रद्द केले, तर सहा अर्ज हे पार्टनरशिप फर्मचे अधिकार पत्र अपूर्ण असल्यामुळे स्थगित ठेवले होते. या सहा उमेदवारांना
दिनांक १३ सप्टेंबर रोजी दुपारी ४ वाजेपर्यंत सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगितले होते. त्यांच्या या दोन्ही निर्णयाला त्यावेळी उपस्थित असलेल्या सर्व उमेदवारांपैकी कोणीही, कोणत्याही स्वरूपाचा आक्षेप घेतला नाही.
दरम्यान, चेंबरचे अध्यक्ष रायकुमार नहार यांनी सर्वांचे आभार मानले व निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी सहा उमेदवारांना संधी दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानून ही निवडणूक खेळीमेळीच्या वातावरणात होत असल्याचे सांगितले होते. अर्ज छाननी प्रक्रियेवेळी सर्व अर्ज तपासले असता राजेश फुलफगर यांचा अर्ज नजरचुकीने स्थगित ठेवल्याचे निर्वाचन अधिकारी यांना लक्षात आणून दिले. त्यावर त्यांनी तो लगेच मंजूर केला; तर निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानुसार अर्ज नामंजूर झालेल्या पाचही जणांनी त्यांची अधिकारपत्रे १३ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास चेंबरमध्ये दाखल करून त्याची पोहोच घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी दुपारी एक वाजेपर्यंत तुम्हाला निर्णय कळवण्यात येईल असे सांगितले.
निवडणूक प्रक्रियेत कायदेशीर गोष्टींचे पालन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत.
- रायकुमार नहार, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्स चेंबर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.