माथाडी कायद्यातील बदलांच्या निषेधार्थ आंदोलन
मार्केट यार्ड, ता. १६ : माथाडी कायद्यातील बदलाच्या निषेधार्थ ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाकडून मंगळवारपासून ‘सत्याग्रह आंदोलन’ सुरू करण्यात आले आहे. हे आंदोलन विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आठवडाभर चालणार आहे. या आंदोलनात सांगली, रत्नागिरी, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर यांसह पाच जिल्ह्यांतील कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.
माथाडी कायद्यातील बदलांमुळे कृषी उत्पन्न बाजारातील तोलणार, मापाडी तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही, या विरोधात हे आंदोलन उभारण्यात आले असून हे बदल त्वरित मागे घेण्याची तसेच माथाडी मंडळाच्या कामकाजात सुधारणा करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. पुण्यातील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज कामगार युनियन, हमाल पंचायत, तोलणार संघटना, महात्मा फुले कामगार संघटना, कागद काच पत्रा संघटना, रिक्षा पंचायत, लोणावळा हमाल पंचायत, मांजरी मार्केट कामगार युनियन या संघटना आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत.
आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य हमाल माथाडी महामंडळाचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी केले, तर सरचिटणीस सुभाष लोमटे, समन्वयक संतोष नांगरे, हनुमंत बहिरट, विकास मगदूम, संजय साष्टे, चंद्रकांत मानकर, विशाल केकाने, शशिकांत नांगरे, संतोष ताकवले, किशोर भानूसघरे, नागपूरचे विलास भोंगाडे, हुसेनजी पठाण, कागद काच पत्रा संघटनेच्या शैलजा आरळकर आदी उपस्थित होते. आंदोलनाची दखल सरकारने घेतली नाही तर पुण्यातील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट यार्ड बेमुदत बंद ठेवण्यात येईल, असा इशारा श्री छत्रपती शिवाजी महाराज कामगार युनियनचे सरचिटणीस संतोष नांगरे यांनी दिला.
